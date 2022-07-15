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Туры для людей в трудной ситуации создадут благодаря гранту главы Алтая - РИА Новости, 15.07.2022
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Туры для людей в трудной ситуации создадут благодаря гранту главы Алтая
Туры для людей в трудной ситуации создадут благодаря гранту главы Алтая - РИА Новости, 15.07.2022
Туры для людей в трудной ситуации создадут благодаря гранту главы Алтая
Шесть проектов в сфере туризма получат гранты губернатора Алтайского края, благодаря финансированию в регионе организуют туры для людей, находящихся в трудной... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:28
2022-07-15T13:28
алтайский край
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новости - туризм
алтайский край
змеиногорск
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БАРНАУЛ, 15 июл - РИА Новости. Шесть проектов в сфере туризма получат гранты губернатора Алтайского края, благодаря финансированию в регионе организуют туры для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба регионального правительства.Например, краеведческая организация "Наследие Алтая" намерена создать современную систему информационного экскурсионного обслуживания в Змеиногорске. Как уточняют в краевом управлении по туризму, проект включает разработку электронной базы данных, QR-кодов на объектах историко-культурного наследия, аудиогиды с элементами дополненной реальности.
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туризм, новости - туризм, алтайский край, змеиногорск, русское географическое общество
13:28 15.07.2022
 
Туры для людей в трудной ситуации создадут благодаря гранту главы Алтая

Туры для находящихся в трудной ситуации создадут благодаря гранту главы Алтая

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтдыхающий лежит в гамаке на берегу горной реки Катунь в Республике Алтай
Отдыхающий лежит в гамаке на берегу горной реки Катунь в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Отдыхающий лежит в гамаке на берегу горной реки Катунь в Республике Алтай. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 15 июл - РИА Новости. Шесть проектов в сфере туризма получат гранты губернатора Алтайского края, благодаря финансированию в регионе организуют туры для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В этом году грантовую поддержку (грант губернатора Алтайского края - ред.) на общую сумму свыше 2 миллионов рублей получат шесть проектов, представленные некоммерческими организациями: "Русское географическое общество"; "Ассоциация детского молодежного туризма"; "Интерактивный театр "Дом Сказок"; "Централизованная библиотечная система города Славгорода"; "Наследие Алтая", а также проект компании "Охота", предусматривающий организацию экскурсионных туров выходного дня для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.
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Например, краеведческая организация "Наследие Алтая" намерена создать современную систему информационного экскурсионного обслуживания в Змеиногорске. Как уточняют в краевом управлении по туризму, проект включает разработку электронной базы данных, QR-кодов на объектах историко-культурного наследия, аудиогиды с элементами дополненной реальности.
 
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