Туры для людей в трудной ситуации создадут благодаря гранту главы Алтая
Туры для находящихся в трудной ситуации создадут благодаря гранту главы Алтая
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтдыхающий лежит в гамаке на берегу горной реки Катунь в Республике Алтай
Отдыхающий лежит в гамаке на берегу горной реки Катунь в Республике Алтай. Архивное фото
БАРНАУЛ, 15 июл - РИА Новости. Шесть проектов в сфере туризма получат гранты губернатора Алтайского края, благодаря финансированию в регионе организуют туры для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В этом году грантовую поддержку (грант губернатора Алтайского края - ред.) на общую сумму свыше 2 миллионов рублей получат шесть проектов, представленные некоммерческими организациями: "Русское географическое общество"; "Ассоциация детского молодежного туризма"; "Интерактивный театр "Дом Сказок"; "Централизованная библиотечная система города Славгорода"; "Наследие Алтая", а также проект компании "Охота", предусматривающий организацию экскурсионных туров выходного дня для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.
Например, краеведческая организация "Наследие Алтая" намерена создать современную систему информационного экскурсионного обслуживания в Змеиногорске. Как уточняют в краевом управлении по туризму, проект включает разработку электронной базы данных, QR-кодов на объектах историко-культурного наследия, аудиогиды с элементами дополненной реальности.