https://ria.ru/20220715/altay-1802690233.html

Туры для людей в трудной ситуации создадут благодаря гранту главы Алтая

Туры для людей в трудной ситуации создадут благодаря гранту главы Алтая - РИА Новости, 15.07.2022

Туры для людей в трудной ситуации создадут благодаря гранту главы Алтая

Шесть проектов в сфере туризма получат гранты губернатора Алтайского края, благодаря финансированию в регионе организуют туры для людей, находящихся в трудной... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:28

2022-07-15T13:28

2022-07-15T13:28

алтайский край

туризм

новости - туризм

алтайский край

змеиногорск

русское географическое общество

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БАРНАУЛ, 15 июл - РИА Новости. Шесть проектов в сфере туризма получат гранты губернатора Алтайского края, благодаря финансированию в регионе организуют туры для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба регионального правительства.Например, краеведческая организация "Наследие Алтая" намерена создать современную систему информационного экскурсионного обслуживания в Змеиногорске. Как уточняют в краевом управлении по туризму, проект включает разработку электронной базы данных, QR-кодов на объектах историко-культурного наследия, аудиогиды с элементами дополненной реальности.

https://ria.ru/20220714/tovary-1802226123.html

алтайский край

змеиногорск

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туризм, новости - туризм, алтайский край, змеиногорск, русское географическое общество