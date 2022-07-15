https://ria.ru/20220715/aferisty-1802581247.html

Назван лучший способ общения с телефонными мошенниками

Назван лучший способ общения с телефонными мошенниками - РИА Новости, 15.07.2022

Назван лучший способ общения с телефонными мошенниками

Никаких “черных списков”, конечно же, нет — даже если вы начнете ругаться и грозить, ссылаясь на высокопоставленных представителей власти, вам все равно будут... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T02:15

2022-07-15T02:15

2022-07-15T02:15

общество

россия

павел уткин

мошенничество

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Никаких “черных списков”, конечно же, нет — даже если вы начнете ругаться и грозить, ссылаясь на высокопоставленных представителей власти, вам все равно будут звонить другие аферисты со схожими предложениями. Поэтому лучший способ — говорить с незнакомцами мало, сдержанно, и максимально быстро завершать беседу, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.По его словам, следует понимать, что нет никаких лотерей по номеру телефона с внезапными выигрышами, а деньги через онлайн-банк снять просто невозможно. Как правило, этими трюками часто оперируют мошенники. Услышав подобное, лучше положить трубку и перезвонить в банк.Не стоит тратить на аферистов время и нервы, ругаться, грозить законами и связями — если ваш телефон находится в базах, которые сотрудники банков “сливают” на сторону, звонки будут продолжаться.Как правило, для этого используется ip-телефония, так что вычислить “колл-центр” будет достаточно непросто даже правоохранительным органам.

https://ria.ru/20220713/vishing-1802141199.html

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общество, россия, павел уткин, мошенничество