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Назван лучший способ общения с телефонными мошенниками - РИА Новости, 15.07.2022
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Назван лучший способ общения с телефонными мошенниками
Назван лучший способ общения с телефонными мошенниками - РИА Новости, 15.07.2022
Назван лучший способ общения с телефонными мошенниками
Никаких “черных списков”, конечно же, нет — даже если вы начнете ругаться и грозить, ссылаясь на высокопоставленных представителей власти, вам все равно будут... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T02:15
2022-07-15T02:15
общество
россия
павел уткин
мошенничество
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Никаких “черных списков”, конечно же, нет — даже если вы начнете ругаться и грозить, ссылаясь на высокопоставленных представителей власти, вам все равно будут звонить другие аферисты со схожими предложениями. Поэтому лучший способ — говорить с незнакомцами мало, сдержанно, и максимально быстро завершать беседу, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.По его словам, следует понимать, что нет никаких лотерей по номеру телефона с внезапными выигрышами, а деньги через онлайн-банк снять просто невозможно. Как правило, этими трюками часто оперируют мошенники. Услышав подобное, лучше положить трубку и перезвонить в банк.Не стоит тратить на аферистов время и нервы, ругаться, грозить законами и связями — если ваш телефон находится в базах, которые сотрудники банков “сливают” на сторону, звонки будут продолжаться.Как правило, для этого используется ip-телефония, так что вычислить “колл-центр” будет достаточно непросто даже правоохранительным органам.
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общество, россия, павел уткин, мошенничество
02:15 15.07.2022
 
Назван лучший способ общения с телефонными мошенниками

Юрист Уткин: беседу с мошенниками по телефону следует максимально быстро закончить

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Никаких “черных списков”, конечно же, нет — даже если вы начнете ругаться и грозить, ссылаясь на высокопоставленных представителей власти, вам все равно будут звонить другие аферисты со схожими предложениями. Поэтому лучший способ — говорить с незнакомцами мало, сдержанно, и максимально быстро завершать беседу, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
По его словам, следует понимать, что нет никаких лотерей по номеру телефона с внезапными выигрышами, а деньги через онлайн-банк снять просто невозможно. Как правило, этими трюками часто оперируют мошенники. Услышав подобное, лучше положить трубку и перезвонить в банк.
"Никакие цифры на оборотной стороне карты работники банков не спрашивают — это тоже верный признак, по которому можно определить афериста", — напомнил собеседник агентства.
Не стоит тратить на аферистов время и нервы, ругаться, грозить законами и связями — если ваш телефон находится в базах, которые сотрудники банков “сливают” на сторону, звонки будут продолжаться.
Как правило, для этого используется ip-телефония, так что вычислить “колл-центр” будет достаточно непросто даже правоохранительным органам.
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 11:35Наука
В России появилась новая схема телефонного мошенничества
 
ОбществоРоссияПавел УткинМошенничество
 
 
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