https://ria.ru/20220714/zhivotnye-1802519702.html

Путин разрешил разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках

Путин разрешил разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках - РИА Новости, 14.07.2022

Путин разрешил разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках и упрощающий оформление таких участков в... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:52

2022-07-14T17:52

2022-07-14T17:55

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках и упрощающий оформление таких участков в долевую собственность. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон упрощает процедуру передачи земельных участков общего пользования в общедолевую собственность в рамках товариществ садоводов или огородников. Он исключает необходимость получать согласие всех собственников садовых или огородных участков, расположенных в границах товарищества, при принятии общим собранием его членов решения о такой передаче.Кроме того, допускается использование садовых и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Но для этого такая возможность должна быть предусмотрена градостроительным регламентом для территории, где расположен такой участок, либо выдано разрешение.Поправками также допускается передача имущества общего пользования, расположенного в границах садоводства или огородничества, в собственность организаций, осуществляющих газо-, водо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение. Кроме того, членам некоммерческих организаций право приобрести до 1 марта 2031 года в собственность бесплатно без проведения торгов находящийся в государственной или муниципальной собственности садовый или огородный земельный участок предоставляется независимо от даты вступления в членство.В целях снижения затрат товариществ садоводов и огородников законом совершенствуется процедура образования садовых и огородных земельных участков. При этом исключается необходимость образования таких участков на основании документации по планировке территории. А для садоводческих товариществ отменяется и обязанность разрабатывать проект планировки территории - необходимость разработки будет определяться общим собранием членов товарищества.При этом закрепляется право товариществ садоводов и огородников проводить голосование не только очно, но и в дистанционной форме, а с 1 января 2023 года и через портал госуслуг. Это проще, удобнее и экономит время, поскольку высказать свое мнение можно будет оперативно, никуда не приезжая, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20210830/krolik-1747897442.html

https://ria.ru/20220516/zapret-1788858474.html

https://ria.ru/20220318/myaso-1778854820.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия