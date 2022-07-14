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Путин разрешил разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин разрешил разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках
Путин разрешил разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках - РИА Новости, 14.07.2022
Путин разрешил разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках и упрощающий оформление таких участков в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:52
2022-07-14T17:55
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках и упрощающий оформление таких участков в долевую собственность. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон упрощает процедуру передачи земельных участков общего пользования в общедолевую собственность в рамках товариществ садоводов или огородников. Он исключает необходимость получать согласие всех собственников садовых или огородных участков, расположенных в границах товарищества, при принятии общим собранием его членов решения о такой передаче.Кроме того, допускается использование садовых и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Но для этого такая возможность должна быть предусмотрена градостроительным регламентом для территории, где расположен такой участок, либо выдано разрешение.Поправками также допускается передача имущества общего пользования, расположенного в границах садоводства или огородничества, в собственность организаций, осуществляющих газо-, водо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение. Кроме того, членам некоммерческих организаций право приобрести до 1 марта 2031 года в собственность бесплатно без проведения торгов находящийся в государственной или муниципальной собственности садовый или огородный земельный участок предоставляется независимо от даты вступления в членство.В целях снижения затрат товариществ садоводов и огородников законом совершенствуется процедура образования садовых и огородных земельных участков. При этом исключается необходимость образования таких участков на основании документации по планировке территории. А для садоводческих товариществ отменяется и обязанность разрабатывать проект планировки территории - необходимость разработки будет определяться общим собранием членов товарищества.При этом закрепляется право товариществ садоводов и огородников проводить голосование не только очно, но и в дистанционной форме, а с 1 января 2023 года и через портал госуслуг. Это проще, удобнее и экономит время, поскольку высказать свое мнение можно будет оперативно, никуда не приезжая, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20210830/krolik-1747897442.html
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общество, владимир путин, россия
17:52 14.07.2022 (обновлено: 17:55 14.07.2022)
 
Путин разрешил разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках

Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКролики пород карликовый сатиновый рекс и сатиновый карлик на выставке декоративных кроликов
Кролики пород карликовый сатиновый рекс и сатиновый карлик на выставке декоративных кроликов - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Кролики пород карликовый сатиновый рекс и сатиновый карлик на выставке декоративных кроликов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках и упрощающий оформление таких участков в долевую собственность. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон упрощает процедуру передачи земельных участков общего пользования в общедолевую собственность в рамках товариществ садоводов или огородников. Он исключает необходимость получать согласие всех собственников садовых или огородных участков, расположенных в границах товарищества, при принятии общим собранием его членов решения о такой передаче.
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Кроме того, допускается использование садовых и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Но для этого такая возможность должна быть предусмотрена градостроительным регламентом для территории, где расположен такой участок, либо выдано разрешение.
Поправками также допускается передача имущества общего пользования, расположенного в границах садоводства или огородничества, в собственность организаций, осуществляющих газо-, водо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение. Кроме того, членам некоммерческих организаций право приобрести до 1 марта 2031 года в собственность бесплатно без проведения торгов находящийся в государственной или муниципальной собственности садовый или огородный земельный участок предоставляется независимо от даты вступления в членство.
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В целях снижения затрат товариществ садоводов и огородников законом совершенствуется процедура образования садовых и огородных земельных участков. При этом исключается необходимость образования таких участков на основании документации по планировке территории. А для садоводческих товариществ отменяется и обязанность разрабатывать проект планировки территории - необходимость разработки будет определяться общим собранием членов товарищества.
При этом закрепляется право товариществ садоводов и огородников проводить голосование не только очно, но и в дистанционной форме, а с 1 января 2023 года и через портал госуслуг. Это проще, удобнее и экономит время, поскольку высказать свое мнение можно будет оперативно, никуда не приезжая, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин.
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