https://ria.ru/20220714/zevs-1802322811.html
Рогозин рассказал о будущем расположении станции РОСС
Рогозин рассказал о будущем расположении станции РОСС - РИА Новости, 14.07.2022
Рогозин рассказал о будущем расположении станции РОСС
Перспективную Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) разместят на такой же орбите, с которой ядерный буксир "Зевс" будет отправлять корабли к Луне и в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T03:33
2022-07-14T03:33
2022-07-14T03:33
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Перспективную Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) разместят на такой же орбите, с которой ядерный буксир "Зевс" будет отправлять корабли к Луне и в дальний космос, чтобы космонавты могли обслуживать его, сообщил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он уточнил, что встречался с руководством Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", которая готовит эскизный проект РОСС, и обсуждал этот вопрос. Новая станция, возможно, будет размещена не на орбите с наклонением 97-98 градусов, которая была выбрана ранее. Орбита также будет высокоширотной, но уже не полярной, пояснил Рогозин."В этой связи станция имеет функционал по обслуживанию "Зевса", обеспечение и раскрытия его панелей, и одновременно доставку к нему того, что нужно буксировать. Естественно, в нерабочем для реактора состоянии. Тогда у этой станции приобретается еще одно уникальное предназначение, которое мы видим, очень важным с точки зрения пилотируемой космонавтики", — добавил он.Ранее Рогозин сообщил, что космонавты смогут на пилотируемом корабле перемещаться между перспективной Российской орбитальной станцией и ядерным буксиром "Зевс", чтобы контролировать сборку буксира. Позднее он сообщил РИА Новости, что космонавты будут не только контролировать сборку из корабля, но также смогут выходить в открытый космос, чтобы при необходимости вмешаться в этот процесс.В настоящее время Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Сообщалось, что новая станция буде летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС.Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".Первая российская миссия "Зевса" к Юпитеру займет 50 месяцев и продлится с 2030 по 2034 годы. "Зевс" и модуль полезной нагрузки будут выведены на орбиту с космодрома Восточный на отдельных ракетах-носителях. Они состыкуются, отправятся к Луне, проведут ее облет и вернутся к Земле. Затем к "Зевсу" пристыкуется другой модуль полезной нагрузки, после чего станция полетит в сторону Венеры, совершит гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Миссия будет полностью автоматической.
https://ria.ru/20220714/zevs-1802322621.html
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космос - риа наука, юрий урличич, луна, россия, земля, ркк "энергия", роскосмос, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин
Рогозин рассказал о будущем расположении станции РОСС
Рогозин: станция РОСС будет размещена на одной орбите с ядерным буксиром "Зевс"
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Перспективную Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) разместят на такой же орбите, с которой ядерный буксир "Зевс" будет отправлять корабли к Луне и в дальний космос, чтобы космонавты могли обслуживать его, сообщил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Если говорить об окончательном принятии решения по наклонению орбиты, то это зависит от следующей цепочки факторов. Первое: наклонение орбиты станции должно быть точно таким же, как наклонение орбиты "Зевса", а наклонение орбиты "Зевса" должно быть таким, каким необходимо его иметь с точки зрения оптимальной отлетной траектории к Луне и далее", — сказал Рогозин.
Он уточнил, что встречался с руководством Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", которая готовит эскизный проект РОСС, и обсуждал этот вопрос. Новая станция, возможно, будет размещена не на орбите с наклонением 97-98 градусов, которая была выбрана ранее. Орбита также будет высокоширотной, но уже не полярной, пояснил Рогозин.
"В этой связи станция имеет функционал по обслуживанию "Зевса", обеспечение и раскрытия его панелей, и одновременно доставку к нему того, что нужно буксировать. Естественно, в нерабочем для реактора состоянии. Тогда у этой станции приобретается еще одно уникальное предназначение, которое мы видим, очень важным с точки зрения пилотируемой космонавтики", — добавил он.
Ранее Рогозин сообщил, что космонавты смогут на пилотируемом корабле перемещаться между перспективной Российской орбитальной станцией и ядерным буксиром "Зевс", чтобы контролировать сборку буксира. Позднее он сообщил РИА Новости, что космонавты будут не только контролировать сборку из корабля, но также смогут выходить в открытый космос, чтобы при необходимости вмешаться в этот процесс.
В настоящее время Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Сообщалось, что новая станция буде летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС
.
Ядерный буксир разрабатывается в России
с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса
" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне
и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".
Первая российская миссия "Зевса" к Юпитеру займет 50 месяцев и продлится с 2030 по 2034 годы. "Зевс" и модуль полезной нагрузки будут выведены на орбиту с космодрома Восточный на отдельных ракетах-носителях. Они состыкуются, отправятся к Луне, проведут ее облет и вернутся к Земле
. Затем к "Зевсу" пристыкуется другой модуль полезной нагрузки, после чего станция полетит в сторону Венеры, совершит гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Миссия будет полностью автоматической.