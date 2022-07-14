https://ria.ru/20220714/zevs-1802322811.html

Рогозин рассказал о будущем расположении станции РОСС

Рогозин рассказал о будущем расположении станции РОСС - РИА Новости, 14.07.2022

Рогозин рассказал о будущем расположении станции РОСС

Перспективную Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) разместят на такой же орбите, с которой ядерный буксир "Зевс" будет отправлять корабли к Луне и в... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T03:33

2022-07-14T03:33

2022-07-14T03:33

наука

космос - риа наука

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Перспективную Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) разместят на такой же орбите, с которой ядерный буксир "Зевс" будет отправлять корабли к Луне и в дальний космос, чтобы космонавты могли обслуживать его, сообщил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он уточнил, что встречался с руководством Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", которая готовит эскизный проект РОСС, и обсуждал этот вопрос. Новая станция, возможно, будет размещена не на орбите с наклонением 97-98 градусов, которая была выбрана ранее. Орбита также будет высокоширотной, но уже не полярной, пояснил Рогозин."В этой связи станция имеет функционал по обслуживанию "Зевса", обеспечение и раскрытия его панелей, и одновременно доставку к нему того, что нужно буксировать. Естественно, в нерабочем для реактора состоянии. Тогда у этой станции приобретается еще одно уникальное предназначение, которое мы видим, очень важным с точки зрения пилотируемой космонавтики", — добавил он.Ранее Рогозин сообщил, что космонавты смогут на пилотируемом корабле перемещаться между перспективной Российской орбитальной станцией и ядерным буксиром "Зевс", чтобы контролировать сборку буксира. Позднее он сообщил РИА Новости, что космонавты будут не только контролировать сборку из корабля, но также смогут выходить в открытый космос, чтобы при необходимости вмешаться в этот процесс.В настоящее время Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Сообщалось, что новая станция буде летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС.Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".Первая российская миссия "Зевса" к Юпитеру займет 50 месяцев и продлится с 2030 по 2034 годы. "Зевс" и модуль полезной нагрузки будут выведены на орбиту с космодрома Восточный на отдельных ракетах-носителях. Они состыкуются, отправятся к Луне, проведут ее облет и вернутся к Земле. Затем к "Зевсу" пристыкуется другой модуль полезной нагрузки, после чего станция полетит в сторону Венеры, совершит гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Миссия будет полностью автоматической.

https://ria.ru/20220714/zevs-1802322621.html

https://ria.ru/20220713/mars-1802258874.html

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космос - риа наука, юрий урличич, луна, россия, земля, ркк "энергия", роскосмос, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин