https://ria.ru/20220714/zevs-1802322621.html

Рогозин: российские космонавты будут в открытом космосе обслуживать "Зевс"

Рогозин: российские космонавты будут в открытом космосе обслуживать "Зевс" - РИА Новости, 14.07.2022

Рогозин: российские космонавты будут в открытом космосе обслуживать "Зевс"

Космонавты при подлете с Российской орбитальной служебной станции (РОСС) к ядерному буксиру "Зевс" смогут не только наблюдать за его раскрытием, но и в случае... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T03:23

2022-07-14T03:23

2022-07-14T03:23

наука

космос - риа наука

юрий урличич

луна

россия

земля

ркк "энергия"

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Космонавты при подлете с Российской орбитальной служебной станции (РОСС) к ядерному буксиру "Зевс" смогут не только наблюдать за его раскрытием, но и в случае необходимости вмешиваться в этот процесс, работая в открытом космосе, сообщил РИА Новости гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.Гендиректор "Роскосмоса" отметил сложнейшую механизацию раскрытия батареи радиаторов, которые нужны для сброса излишков тепла, и сравнил ее с выпуском шасси у стратегического бомбардировщика Ту-160. По его словам, для этого была решена "колоссальная, интереснейшая инженерная задача".Рогозин также напомнил о том, что при запусках пилотируемых и грузовых кораблей к МКС всегда ждет доклада о раскрытии внешних элементов конструкции корабля после его отделения от третьей ступени ракеты, и только после этого успокаивается. Радиаторы "Зевса", по его словам, будут намного сложнее.Ранее Рогозин сообщил, что космонавты смогут на пилотируемом корабле перемещаться между перспективной Российской орбитальной станцией и ядерным буксиром "Зевс", чтобы контролировать сборку буксира.В настоящее время Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Новая станция буде летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС.Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".Первая российская миссия "Зевса" к Юпитеру займет 50 месяцев и продлится с 2030 по 2034 годы. "Зевс" и модуль полезной нагрузки будут выведены на орбиту с космодрома Восточный на отдельных ракетах-носителях. Они состыкуются, отправятся к Луне, проведут ее облет и вернутся к Земле. Затем к "Зевсу" пристыкуется другой модуль полезной нагрузки, после чего станция полетит в сторону Венеры, совершит гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Миссия будет полностью автоматической.

https://ria.ru/20220713/mars-1802258874.html

https://ria.ru/20220709/proton-m-1801364156.html

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космос - риа наука, юрий урличич, луна, россия, земля, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, роскосмос