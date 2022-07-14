https://ria.ru/20220714/zerno-1802361929.html
Источник раскрыл детали соглашения по зерновому вопросу
Источник раскрыл детали соглашения по зерновому вопросу - РИА Новости, 14.07.2022
Источник раскрыл детали соглашения по зерновому вопросу
Соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:14
2022-07-14T11:14
2022-07-14T11:16
россия
турция
оон
украина
в мире
черное море
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СТАМБУЛ, 14 июл – РИА Новости. Соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что ВВС Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты."Подразумевается, что в непосредственной близости от украинских территориальных вод будет создана зона безопасности, где будет осуществляться контроль судов, следующих в порты", - сказал собеседник агентства.По его словам, контроль связан с обеспокоенностями российской стороны на предмет возможного перевоза оружия."Все стороны настроены на то, чтобы механизм начал работать. Технические детали будут обсуждены. Все стороны понимают важность решения", - добавил собеседник агентства.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220714/prodovolstvie-1802326989.html
https://ria.ru/20220714/zerno-1802322410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, оон, украина, в мире, черное море
11:14 14.07.2022 (обновлено: 11:16 14.07.2022)
Источник раскрыл детали соглашения по зерновому вопросу
Соглашение по зерну подразумевает создание зоны безопасности вблизи вод Украины
СТАМБУЛ, 14 июл – РИА Новости. Соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что ВВС Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты.
"Подразумевается, что в непосредственной близости от украинских территориальных вод будет создана зона безопасности, где будет осуществляться контроль судов, следующих в порты", - сказал собеседник агентства.
По его словам, контроль связан с обеспокоенностями российской стороны на предмет возможного перевоза оружия.
"Контроль будут осуществлять турецкая сторона и ООН. Это легло в основу предложенного механизма по работе координационного центра в Стамбуле. Технические детали еще будут обсуждаться", - рассказал собеседник агентства.
"Все стороны настроены на то, чтобы механизм начал работать. Технические детали будут обсуждены. Все стороны понимают важность решения", - добавил собеседник агентства.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар
заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле
, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".
В ООН
неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию
в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря
, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины
, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.