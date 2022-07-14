https://ria.ru/20220714/zerno-1802361929.html

Источник раскрыл детали соглашения по зерновому вопросу

Источник раскрыл детали соглашения по зерновому вопросу - РИА Новости, 14.07.2022

Источник раскрыл детали соглашения по зерновому вопросу

Соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:14

2022-07-14T11:14

2022-07-14T11:16

россия

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оон

украина

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черное море

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СТАМБУЛ, 14 июл – РИА Новости. Соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что ВВС Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты."Подразумевается, что в непосредственной близости от украинских территориальных вод будет создана зона безопасности, где будет осуществляться контроль судов, следующих в порты", - сказал собеседник агентства.По его словам, контроль связан с обеспокоенностями российской стороны на предмет возможного перевоза оружия."Все стороны настроены на то, чтобы механизм начал работать. Технические детали будут обсуждены. Все стороны понимают важность решения", - добавил собеседник агентства.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220714/prodovolstvie-1802326989.html

https://ria.ru/20220714/zerno-1802322410.html

россия

турция

украина

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, турция, оон, украина, в мире, черное море