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Источник анонсировал новый раунд переговоров по вопросу зерна 20-21 июля - РИА Новости, 14.07.2022
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Источник анонсировал новый раунд переговоров по вопросу зерна 20-21 июля
Источник анонсировал новый раунд переговоров по вопросу зерна 20-21 июля - РИА Новости, 14.07.2022
Источник анонсировал новый раунд переговоров по вопросу зерна 20-21 июля
Предварительная дата встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, предстоит согласование по дипломатическим каналам, сообщил РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:08
2022-07-14T11:08
в мире
турция
россия
оон
украина
ситуация в днр и лнр
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СТАМБУЛ, 14 июл – РИА Новости. Предварительная дата встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, предстоит согласование по дипломатическим каналам, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса"."Предварительно 20-21 июля, но это пока не точно, все согласуется сторонами, корректировки возможны", - сказал собеседник агентства.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220713/peregovory-1802311229.html
https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html
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в мире, турция, россия, оон, украина, ситуация в днр и лнр
11:08 14.07.2022
 
Источник анонсировал новый раунд переговоров по вопросу зерна 20-21 июля

Источник назвал 20-21 июля предварительной датой нового раунда переговоров по зерну

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУборка зерновых на Украине
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Уборка зерновых на Украине. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 14 июл – РИА Новости. Предварительная дата встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, предстоит согласование по дипломатическим каналам, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".
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Зеленский прокомментировал переговоры в Турции по "зерновому вопросу"
"Предварительно 20-21 июля, но это пока не точно, все согласуется сторонами, корректировки возможны", - сказал собеседник агентства.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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