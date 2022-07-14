https://ria.ru/20220714/zerno-1802326298.html

Wall Street Journal раскрыло подробности сделки по "зерновому вопросу"

Wall Street Journal раскрыло подробности сделки по "зерновому вопросу" - РИА Новости, 14.07.2022

Wall Street Journal раскрыло подробности сделки по "зерновому вопросу"

Достигнутая в Стамбуле сделка по "зерновому вопросу" включает частичное разминирование и прекращение огня, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T06:22

2022-07-14T06:22

2022-07-14T06:22

хулуси акар

владимир путин

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оон

в мире

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Достигнутая в Стамбуле сделка по "зерновому вопросу" включает частичное разминирование и прекращение огня, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".Отмечается, что ВВС Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты.Согласно источнику, предстоит проработка технических подробностей соглашения. После этого в ближайшие дни возможно его подписание, однако источник не считает, что это неизбежно.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220714/zerno-1802322410.html

https://ria.ru/20220713/oon-1802304333.html

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хулуси акар, владимир путин, турция, россия, москва, оон, в мире, украина, киев