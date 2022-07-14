Рейтинг@Mail.ru
Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/zerno-1802322410.html
Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, заявил замглавы МИД
Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 14.07.2022
Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, заявил замглавы МИД
Препятствий для вывоза украинского зерна со стороны России нет, это Киев должен разминировать порты, которые находятся под его контролем, заявил журналистам... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T03:17
2022-07-14T03:20
в мире
россия
стамбул
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей вершинин
украина
специальная военная операция на украине
хулуси акар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801568982_0:306:3076:2036_1920x0_80_0_0_2562c295f664ce91d281dfb30b1df2f0.jpg
ООН, 14 июл — РИА Новости. Препятствий для вывоза украинского зерна со стороны России нет, это Киев должен разминировать порты, которые находятся под его контролем, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопрос о переговорах в Стамбуле.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".По его словам, "начинать надо именно с разминирования портов теми, кто их заминировал". "Порты, напомню, заминировала украинская сторона", — добавил замглавы МИД РФ.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220713/oon-1802304333.html
https://ria.ru/20220713/stambul-1802297062.html
россия
стамбул
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801568982_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1922e75d8117a01d127928689a49f1ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, стамбул, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей вершинин, украина, хулуси акар, владимир путин, москва, оон
03:17 14.07.2022 (обновлено: 03:20 14.07.2022)
 
Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, заявил замглавы МИД

Замглавы МИД Вершинин о переговорах в Стамбуле: Россия не мешает вывозу зерна с Украины

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСгоревшие от обстрелов ВСУ поля в Херсонской области
Сгоревшие от обстрелов ВСУ поля в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Сгоревшие от обстрелов ВСУ поля в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 июл — РИА Новости. Препятствий для вывоза украинского зерна со стороны России нет, это Киев должен разминировать порты, которые находятся под его контролем, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопрос о переговорах в Стамбуле.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".
"МИД России вместе с другими ведомствами представлено на встрече в Стамбуле. Идут консультации о том, как обеспечить вывоз украинской пшеницы морем. С нашей точки зрения, проблем с этим быть не должно. Мы на самом высоком уровне публично заявляли, что никаких препятствий с нашей стороны вывозу нет", — сказал Вершинин.
По его словам, "начинать надо именно с разминирования портов теми, кто их заминировал". "Порты, напомню, заминировала украинская сторона", — добавил замглавы МИД РФ.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 21:38
Генсек ООН надеется на скорое официальное соглашение по "зерновому вопросу"
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Город Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 20:43
В Стамбуле создадут координационный центр по "зерновому вопросу"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСтамбулМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ВершининУкраинаХулуси АкарВладимир ПутинМоскваООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала