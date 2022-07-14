03:17 14.07.2022 (обновлено: 03:20 14.07.2022)
Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, заявил замглавы МИД
Замглавы МИД Вершинин о переговорах в Стамбуле: Россия не мешает вывозу зерна с Украины
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСгоревшие от обстрелов ВСУ поля в Херсонской области
Сгоревшие от обстрелов ВСУ поля в Херсонской области. Архивное фото
ООН, 14 июл — РИА Новости. Препятствий для вывоза украинского зерна со стороны России нет, это Киев должен разминировать порты, которые находятся под его контролем, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопрос о переговорах в Стамбуле.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".
"МИД России вместе с другими ведомствами представлено на встрече в Стамбуле. Идут консультации о том, как обеспечить вывоз украинской пшеницы морем. С нашей точки зрения, проблем с этим быть не должно. Мы на самом высоком уровне публично заявляли, что никаких препятствий с нашей стороны вывозу нет", — сказал Вершинин.
По его словам, "начинать надо именно с разминирования портов теми, кто их заминировал". "Порты, напомню, заминировала украинская сторона", — добавил замглавы МИД РФ.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.