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Французов возмутили слова польского политика о России - РИА Новости, 14.07.2022
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Французов возмутили слова польского политика о России
Французов возмутили слова польского политика о России - РИА Новости, 14.07.2022
Французов возмутили слова польского политика о России
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали заявление экс-президента Польши Леха Валенсы о желании "расчленить" Россию и сократить ее население до 50... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:26
2022-07-14T12:05
в мире
россия
украина
варшава
нато
евросоюз
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали заявление экс-президента Польши Леха Валенсы о желании "расчленить" Россию и сократить ее население до 50 миллионов человек. Многие пользователи возмутились таким поведением представителей Запада и призвали не участвовать в разжигании полномасштабной войны с Россией. "Поляки никогда не знали, когда и где остановиться. Им это дорого стоило, но они все равно продолжают", — написал Letarsier. "Лауреат Нобелевской премии мира в 1983 году призывает к сокращению населения в другой стране. Цирк может не уезжать", — заявила AnnH. "Франция не заинтересована в войне с Россией, а провокаторы не имеют понятия о последствиях боевых действий", — возмутился Allobroge."Мы хотим идти вперед с такими фанатиками? Кто и зачем дал ему микрофон?" — спросил Yann. "Прежде всего, мы понимаем, что поражение Украины, НАТО и ЕС обретает форму. Судя по тому, как обстоят дела, через два года евро перестанет существовать", — отметил FRANCK MEUNIER. Ранее Валенса заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек. В ответ на это глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Варшаве следует отказаться от "шизофренического бреда" про ослабление России по модели СССР или Югославии и подумать о последствиях антироссийской политики, которая может привести к народным волнениям на фоне взлетевших цен на топливо.
https://ria.ru/20220712/rossiya-1801904565.html
https://ria.ru/20220711/valensa-1801672102.html
https://ria.ru/20220711/polsha-1801624635.html
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в мире, россия, украина, варшава, нато, евросоюз
11:26 14.07.2022 (обновлено: 12:05 14.07.2022)
 
Французов возмутили слова польского политика о России

Читатели Le Figaro обрушились на Запад из-за провоцирования войны с Россией

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали заявление экс-президента Польши Леха Валенсы о желании "расчленить" Россию и сократить ее население до 50 миллионов человек.

Многие пользователи возмутились таким поведением представителей Запада и призвали не участвовать в разжигании полномасштабной войны с Россией.
Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 12:32
В Кремле прокомментировали заявление Валенсы о желании сократить Россию
"Поляки никогда не знали, когда и где остановиться. Им это дорого стоило, но они все равно продолжают", — написал Letarsier.

"Лауреат Нобелевской премии мира в 1983 году призывает к сокращению населения в другой стране. Цирк может не уезжать", — заявила AnnH.
"Франция не заинтересована в войне с Россией, а провокаторы не имеют понятия о последствиях боевых действий", — возмутился Allobroge.

"Мы хотим идти вперед с такими фанатиками? Кто и зачем дал ему микрофон?" — спросил Yann.

"Прежде всего, мы понимаем, что поражение Украины, НАТО и ЕС обретает форму. Судя по тому, как обстоят дела, через два года евро перестанет существовать", — отметил FRANCK MEUNIER.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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Ранее Валенса заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.

В ответ на это глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Варшаве следует отказаться от "шизофренического бреда" про ослабление России по модели СССР или Югославии и подумать о последствиях антироссийской политики, которая может привести к народным волнениям на фоне взлетевших цен на топливо.
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