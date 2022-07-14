https://ria.ru/20220714/zapad-1802366641.html

Французов возмутили слова польского политика о России

Французов возмутили слова польского политика о России - РИА Новости, 14.07.2022

Французов возмутили слова польского политика о России

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали заявление экс-президента Польши Леха Валенсы о желании "расчленить" Россию и сократить ее население до 50... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:26

2022-07-14T11:26

2022-07-14T12:05

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нато

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали заявление экс-президента Польши Леха Валенсы о желании "расчленить" Россию и сократить ее население до 50 миллионов человек. Многие пользователи возмутились таким поведением представителей Запада и призвали не участвовать в разжигании полномасштабной войны с Россией. "Поляки никогда не знали, когда и где остановиться. Им это дорого стоило, но они все равно продолжают", — написал Letarsier. "Лауреат Нобелевской премии мира в 1983 году призывает к сокращению населения в другой стране. Цирк может не уезжать", — заявила AnnH. "Франция не заинтересована в войне с Россией, а провокаторы не имеют понятия о последствиях боевых действий", — возмутился Allobroge."Мы хотим идти вперед с такими фанатиками? Кто и зачем дал ему микрофон?" — спросил Yann. "Прежде всего, мы понимаем, что поражение Украины, НАТО и ЕС обретает форму. Судя по тому, как обстоят дела, через два года евро перестанет существовать", — отметил FRANCK MEUNIER. Ранее Валенса заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек. В ответ на это глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Варшаве следует отказаться от "шизофренического бреда" про ослабление России по модели СССР или Югославии и подумать о последствиях антироссийской политики, которая может привести к народным волнениям на фоне взлетевших цен на топливо.

https://ria.ru/20220712/rossiya-1801904565.html

https://ria.ru/20220711/valensa-1801672102.html

https://ria.ru/20220711/polsha-1801624635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, варшава, нато, евросоюз