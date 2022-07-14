11:26 14.07.2022 (обновлено: 12:05 14.07.2022)
Французов возмутили слова польского политика о России
Читатели Le Figaro обрушились на Запад из-за провоцирования войны с Россией
Вид на Париж. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали заявление экс-президента Польши Леха Валенсы о желании "расчленить" Россию и сократить ее население до 50 миллионов человек.
Многие пользователи возмутились таким поведением представителей Запада и призвали не участвовать в разжигании полномасштабной войны с Россией.
Многие пользователи возмутились таким поведением представителей Запада и призвали не участвовать в разжигании полномасштабной войны с Россией.
"Поляки никогда не знали, когда и где остановиться. Им это дорого стоило, но они все равно продолжают", — написал Letarsier.
"Лауреат Нобелевской премии мира в 1983 году призывает к сокращению населения в другой стране. Цирк может не уезжать", — заявила AnnH.
"Лауреат Нобелевской премии мира в 1983 году призывает к сокращению населения в другой стране. Цирк может не уезжать", — заявила AnnH.
"Франция не заинтересована в войне с Россией, а провокаторы не имеют понятия о последствиях боевых действий", — возмутился Allobroge.
"Мы хотим идти вперед с такими фанатиками? Кто и зачем дал ему микрофон?" — спросил Yann.
"Прежде всего, мы понимаем, что поражение Украины, НАТО и ЕС обретает форму. Судя по тому, как обстоят дела, через два года евро перестанет существовать", — отметил FRANCK MEUNIER.
"Мы хотим идти вперед с такими фанатиками? Кто и зачем дал ему микрофон?" — спросил Yann.
"Прежде всего, мы понимаем, что поражение Украины, НАТО и ЕС обретает форму. Судя по тому, как обстоят дела, через два года евро перестанет существовать", — отметил FRANCK MEUNIER.
Ранее Валенса заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.
В ответ на это глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Варшаве следует отказаться от "шизофренического бреда" про ослабление России по модели СССР или Югославии и подумать о последствиях антироссийской политики, которая может привести к народным волнениям на фоне взлетевших цен на топливо.
В ответ на это глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Варшаве следует отказаться от "шизофренического бреда" про ослабление России по модели СССР или Югославии и подумать о последствиях антироссийской политики, которая может привести к народным волнениям на фоне взлетевших цен на топливо.