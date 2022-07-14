https://ria.ru/20220714/zapad-1802336289.html

МИД Китая одной фотографией показал лицемерие Запада

МИД Китая одной фотографией показал лицемерие Запада - РИА Новости, 14.07.2022

МИД Китая одной фотографией показал лицемерие Запада

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь показал в Twitter различие в понимании фразы "международное сообщество" у всего мира и у западных СМИ. "Что... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T09:08

2022-07-14T09:08

2022-07-14T11:41

в мире

сша

китай

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь показал в Twitter различие в понимании фразы "международное сообщество" у всего мира и у западных СМИ. "Что "Международное Сообщество" означает?" — написал дипломат. Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США самой воинственной страной в мировой истории и самой большой угрозой для мира и развития на планете.До этого он в Twitter привел данные об американском военном присутствии по всему миру: США располагают 750 базами как минимум в 80 странах, а также 173 тысячами военнослужащих, дислоцированных в 159 государствах.

https://ria.ru/20220703/nato-1799851296.html

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китай

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, китай