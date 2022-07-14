09:08 14.07.2022 (обновлено: 11:41 14.07.2022)
МИД Китая одной фотографией показал лицемерие Запада
МИД Китая показал разницу в восприятии международного сообщества в мире и у западных СМИ
© AP Photo / Liu ZhengПредставитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь
© AP Photo / Liu Zheng
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь показал в Twitter различие в понимании фразы "международное сообщество" у всего мира и у западных СМИ.
"Что "Международное Сообщество" означает?" — написал дипломат.
"Что "Международное Сообщество" означает?" — написал дипломат.
Публикация заместителя директора департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня в соцсети
Публикация заместителя директора департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня в соцсети
Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США самой воинственной страной в мировой истории и самой большой угрозой для мира и развития на планете.
До этого он в Twitter привел данные об американском военном присутствии по всему миру: США располагают 750 базами как минимум в 80 странах, а также 173 тысячами военнослужащих, дислоцированных в 159 государствах.