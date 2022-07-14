https://ria.ru/20220714/zakon-1802580619.html
Путин подписал закон по содействию трудовой миграции
Путин подписал закон по содействию трудовой миграции - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон по содействию трудовой миграции
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым расширятся круг получателей услуги по содействию безработным в переезде для трудоустройства, документ... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T23:45
2022-07-14T23:45
2022-07-14T23:49
общество
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым расширятся круг получателей услуги по содействию безработным в переезде для трудоустройства, документ опубликован на портале правовой информации.Документ был разработан правительством и направлен на стимулирование трудовой миграции.Закон предполагает, что за услугой по содействию в переезде для трудоустройства смогут обратиться не только лица, признанные безработными в установленном порядке, но и граждане, которые зарегистрированы в службе занятости в качестве ищущих работу и готовы переехать для трудоустройства.
https://ria.ru/20220714/putin-1802547826.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин
23:45 14.07.2022 (обновлено: 23:49 14.07.2022)
Путин подписал закон по содействию трудовой миграции
Путин подписал закон о содействии в переезде для зарегистрированных в службе занятости