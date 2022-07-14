https://ria.ru/20220714/zakon-1802580619.html

Путин подписал закон по содействию трудовой миграции

Путин подписал закон по содействию трудовой миграции - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон по содействию трудовой миграции

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым расширятся круг получателей услуги по содействию безработным в переезде для трудоустройства, документ... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T23:45

2022-07-14T23:45

2022-07-14T23:49

общество

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым расширятся круг получателей услуги по содействию безработным в переезде для трудоустройства, документ опубликован на портале правовой информации.Документ был разработан правительством и направлен на стимулирование трудовой миграции.Закон предполагает, что за услугой по содействию в переезде для трудоустройства смогут обратиться не только лица, признанные безработными в установленном порядке, но и граждане, которые зарегистрированы в службе занятости в качестве ищущих работу и готовы переехать для трудоустройства.

https://ria.ru/20220714/putin-1802547826.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир путин