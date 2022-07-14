Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2021 год - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/zakon-1802579702.html
Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2021 год
Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2021 год - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2021 год
Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2021 год с профицитом 0,4% ВВП. Документ опубликован на официальном... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T23:27
2022-07-14T23:27
экономика
россия
ржд
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744660_0:41:3006:1732_1920x0_80_0_0_405282d15bf3b8f9e8b12798cbd9dd57.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2021 год с профицитом 0,4% ВВП. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета РФ за прошлый год по доходам в сумме 25,286 триллиона рублей (19,3% ВВП), что на 34,8% больше, чем было первоначально установлено, по расходам - 24,762 триллиона рублей (18,9% ВВП), что на 15,1% больше изначально запланированного. Таким образом, бюджет был исполнен с профицитом в 524 миллиарда рублей (0,4% ВВП).За 2021 год по сравнению с 2020 годом произошло увеличение доли доходов федерального бюджета по отношению к ВВП на 1,9 процентного пункта (с 17,4% до 19,3%). При этом доля нефтегазовых доходов по отношению к ВВП увеличилась за год на 2 процентных пункта (с 4,9% до 6,9%), а доля ненефтегазовых доходов уменьшилась на 0,2 процентного пункта (с 12,6% до 12,4%). Доля же расходов бюджета РФ за 2021 год по отношению к ВВП уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,4 процентного пункта (с 21,3% до 18,9%).Благоприятная конъюнктура рынка энергоносителей обусловила формирование по итогам 2021 года дополнительных нефтегазовых доходов в размере 3,2 триллиона рублей, которые в текущем году направлены в Фонд национального благосостояния. При этом для снижения рисков бюджетной и макроэкономической стабильности в прошлом году был увеличен с 7% до 10% пороговый объем ликвидных активов ФНБ, при превышении которого их можно инвестировать в различные активы. В то же время было разрешено до 2024 года использовать 2,5 триллиона рублей на финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов вне зависимости от ценовой конъюнктуры и динамики ликвидных средств ФНБ.В 2021 году средства ФНБ на сумму 15,5 миллиарда рублей были размещены в привилегированные акции ОАО "РЖД" в целях финансирования инфраструктурного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей". На начало 2022 года объем средств ФНБ составил около 13,565 триллиона рублей, увеличившись за год на 19,684 миллиарда рублей.Объем госдолга России на 1 января 2022 года составил 20,921 триллиона рублей, увеличившись за год на 1,981 триллиона рублей. При этом доля внешнего долга в общем объеме госдолга уменьшилась с 22,1% до 21,2%, а внутреннего соответственно увеличилась с 77,9% до 78,8%.
https://ria.ru/20220714/ndpi-1802550997.html
https://ria.ru/20220714/putin-1802517722.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744660_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_878b36c28dc0feffdc589102f49e9b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ржд, владимир путин
23:27 14.07.2022
 
Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2021 год

Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2021 год с профицитом 0,4 процента ВВП

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2021 год с профицитом 0,4% ВВП. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета РФ за прошлый год по доходам в сумме 25,286 триллиона рублей (19,3% ВВП), что на 34,8% больше, чем было первоначально установлено, по расходам - 24,762 триллиона рублей (18,9% ВВП), что на 15,1% больше изначально запланированного. Таким образом, бюджет был исполнен с профицитом в 524 миллиарда рублей (0,4% ВВП).
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 19:43
Путин обязал "Газпром" заплатить в бюджет более триллиона рублей
За 2021 год по сравнению с 2020 годом произошло увеличение доли доходов федерального бюджета по отношению к ВВП на 1,9 процентного пункта (с 17,4% до 19,3%). При этом доля нефтегазовых доходов по отношению к ВВП увеличилась за год на 2 процентных пункта (с 4,9% до 6,9%), а доля ненефтегазовых доходов уменьшилась на 0,2 процентного пункта (с 12,6% до 12,4%). Доля же расходов бюджета РФ за 2021 год по отношению к ВВП уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,4 процентного пункта (с 21,3% до 18,9%).
Благоприятная конъюнктура рынка энергоносителей обусловила формирование по итогам 2021 года дополнительных нефтегазовых доходов в размере 3,2 триллиона рублей, которые в текущем году направлены в Фонд национального благосостояния. При этом для снижения рисков бюджетной и макроэкономической стабильности в прошлом году был увеличен с 7% до 10% пороговый объем ликвидных активов ФНБ, при превышении которого их можно инвестировать в различные активы. В то же время было разрешено до 2024 года использовать 2,5 триллиона рублей на финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов вне зависимости от ценовой конъюнктуры и динамики ликвидных средств ФНБ.
В 2021 году средства ФНБ на сумму 15,5 миллиарда рублей были размещены в привилегированные акции ОАО "РЖД" в целях финансирования инфраструктурного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей". На начало 2022 года объем средств ФНБ составил около 13,565 триллиона рублей, увеличившись за год на 19,684 миллиарда рублей.
Объем госдолга России на 1 января 2022 года составил 20,921 триллиона рублей, увеличившись за год на 1,981 триллиона рублей. При этом доля внешнего долга в общем объеме госдолга уменьшилась с 22,1% до 21,2%, а внутреннего соответственно увеличилась с 77,9% до 78,8%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 17:47
Путин подписал законы об исполнении бюджетов соцфондов за 2021 год
 
ЭкономикаРоссияРЖДВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала