https://ria.ru/20220714/zakon-1802552887.html
Путин подписал закон, освобождающий от НДС услуги по догазификации
Путин подписал закон, освобождающий от НДС услуги по догазификации - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон, освобождающий от НДС услуги по догазификации
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДС услуги по подключению к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:55
2022-07-14T19:55
2022-07-14T19:55
экономика
жкх
алексей сазанов
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДС услуги по подключению к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домах граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Законом предлагается не облагать НДС оказание населению услуг в рамках догазификации в случае, если это осуществлено на основании актов правительства РФ, а услуги оказываются без взимания платы с населения, пояснял ранее замглавы Минфина России Алексей Сазанов.Это касается услуг по подключению, в том числе фактическому присоединению, к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домах, принадлежащих физлицам на праве собственности или ином законном праве, которые будут использовать газ для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности.Закон также предусматривает предоставление налогового вычета по налогу на прибыль организаций при оказании населению услуг в рамках догазификации. Он вступает в силу со дня официального публикования, а изменения, им вносимые, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
https://ria.ru/20220714/ndpi-1802550997.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, алексей сазанов, россия, владимир путин
Путин подписал закон, освобождающий от НДС услуги по догазификации
Путин подписал закон, который освобождает от НДС услуги по догазификации
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДС услуги по подключению к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домах граждан. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Законом предлагается не облагать НДС оказание населению услуг в рамках догазификации в случае, если это осуществлено на основании актов правительства РФ
, а услуги оказываются без взимания платы с населения, пояснял ранее замглавы Минфина России Алексей Сазанов
.
Это касается услуг по подключению, в том числе фактическому присоединению, к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домах, принадлежащих физлицам на праве собственности или ином законном праве, которые будут использовать газ для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности.
Закон также предусматривает предоставление налогового вычета по налогу на прибыль организаций при оказании населению услуг в рамках догазификации. Он вступает в силу со дня официального публикования, а изменения, им вносимые, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.