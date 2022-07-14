https://ria.ru/20220714/zakon-1802552887.html

Путин подписал закон, освобождающий от НДС услуги по догазификации

Путин подписал закон, освобождающий от НДС услуги по догазификации - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон, освобождающий от НДС услуги по догазификации

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДС услуги по подключению к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T19:55

2022-07-14T19:55

2022-07-14T19:55

экономика

жкх

алексей сазанов

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДС услуги по подключению к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домах граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Законом предлагается не облагать НДС оказание населению услуг в рамках догазификации в случае, если это осуществлено на основании актов правительства РФ, а услуги оказываются без взимания платы с населения, пояснял ранее замглавы Минфина России Алексей Сазанов.Это касается услуг по подключению, в том числе фактическому присоединению, к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домах, принадлежащих физлицам на праве собственности или ином законном праве, которые будут использовать газ для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности.Закон также предусматривает предоставление налогового вычета по налогу на прибыль организаций при оказании населению услуг в рамках догазификации. Он вступает в силу со дня официального публикования, а изменения, им вносимые, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

https://ria.ru/20220714/ndpi-1802550997.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, жкх, алексей сазанов, россия, владимир путин