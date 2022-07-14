https://ria.ru/20220714/zakon-1802544887.html

Путин подписал закон, устанавливающий ставки акцизов на 2025 год

Путин подписал закон, устанавливающий ставки акцизов на 2025 год - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон, устанавливающий ставки акцизов на 2025 год

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает на 2025 год ставки акцизов на подакцизные товары с индексацией на 4% по сравнению с... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T19:18

2022-07-14T19:18

2022-07-14T19:18

экономика

авто

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает на 2025 год ставки акцизов на подакцизные товары с индексацией на 4% по сравнению с установленными ранее на 2024 год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Ставка акциза на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию и алкогольную продукцию крепостью свыше 9% составляет 664 рубля за литр, а до 9% - 530 рублей, на игристые вина, включая российское шампанское, винные, виноградосодержащие, плодовые алкогольные напитки акциз - 49 рублей.На фруктовые и другие вина (за исключением крепленых (ликерных)), плодовую алкогольную продукцию, виноградное, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы, кроме крепленого вина наливом ставка акциза составляет 36 рублей за литр, на сидр, пуаре, медовуху, а также на пиво крепостью до 8,6% - 27 рублей, свыше 8,6% - 51 рубль.Ставка акциза на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) составляет 4 452 рубля за килограмм, а на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания - 8 479 рублей.Для сигар акциз устанавливается в размере 301 рубль за штуку, устройств для нагревания табака и электронных систем доставки никотина - 70 рублей, жидкостей для таких систем - 20 рублей за миллилитр, для сигарилл (сигарит), биди, кретека - 4 289 рублей за 1 000 штук, сигарет и папирос - 2 760 рублей за 1 000 штук плюс 16% процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 750 рублей за 1 000 штук.На легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил (л.с.) и до 150 л. с. включительно ставка акциза устанавливается в размере 59 рублей за 1 л. с., до 200 л. с. включительно - 574 рубля, до 300 л. с. включительно - 940 рублей, до 400 л. с. включительно - 1 603 рубля, до 500 л. с. включительно - 1 659 рублей, свыше 500 л. с. - 1 713 рублей, а на мотоциклы с мощностью двигателя свыше 150 л. с. - 574 рубля.Для бензина пятого класса ставка акциза составляет 15 516 рублей за тонну, не соответствующий этому классу - 15 938 рублей, на дизельное топливо - 10 749 рублей, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей - 6 834 рубля.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802544062.html

https://realty.ria.ru/20220714/privatizatsiya-1802520387.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, авто, владимир путин