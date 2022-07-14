https://ria.ru/20220714/zakon-1802544062.html
Путин подписал закон об особенностях налогообложения цифровых активов
Путин подписал закон об особенностях налогообложения цифровых активов - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон об особенностях налогообложения цифровых активов
Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях обложения налогом на добавленную стоимость (НДС), налогом на прибыль и налогом на доходы... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:14
2022-07-14T19:14
2022-07-14T19:16
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях обложения налогом на добавленную стоимость (НДС), налогом на прибыль и налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) операций по реализации цифровых финансовых активов (ЦФА). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.ЦФА - это инструмент на основе блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества.Закон устанавливает особенности налогообложения операций с ЦФА и утилитарными цифровыми правами (УЦП) во многом по аналогии с ценными бумагами. Необходимость определения отдельного порядка налогообложения деятельности с такими цифровыми активами является одним из ключевых условий эффективного функционирования цифровой экономики, полноценной реализации цифровых проектов и развития конкурентоспособного рынка цифровых прав в РФ, поясняло правительство.Закон освобождает от НДС операции по реализации на территории России цифровых финансовых активов, а также услуги операторов информационных систем, в которых они выпускаются, и услуги операторов обмена ЦФА по допуску цифровых прав к обращению в таких системах. Эта льгота касается и некоторых других услуг этих операторов, за исключением консультационных и услуг по предоставлению прав на использование программного обеспечения.Для российских операторов ставка налога на прибыль составит 13% (при превышении налогооблагаемой базы 5 миллионов рублей в год - 15% с суммы превышения), а для иностранных операторов - 15%. Доходы по операциям иностранных организаций с ЦФА и цифровыми правами, включающими одновременно ЦФА и УЦП, которые не имеют своих представительств в России, но получают доходы от источников в РФ, теперь облагаются налогом на прибыль. Исчислить, удержать и уплатить налог должен выплачивающий такой доход оператор.Исчисление, удержание и уплату НДФЛ с доходов от цифровых активов теперь осуществляют налоговые агенты, то есть операторы информсистем или обмена ЦФА. При реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ иностранными лицами в счет выкупа выпущенных ими цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и УЦП, налоговыми агентами признаются операторы информсистем, в которых выпущены эти права. Законом также предусматривается возможность хеджирования рисков с помощью ЦФА и особый порядок налогообложения таких операций.
https://ria.ru/20220714/pensii-1802541658.html
https://ria.ru/20220714/zakon-1802531617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия
19:14 14.07.2022 (обновлено: 19:16 14.07.2022)
Путин подписал закон об особенностях налогообложения цифровых активов
Путин подписал закон об особенностях налогообложения цифровых финансовых активов
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях обложения налогом на добавленную стоимость (НДС), налогом на прибыль и налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) операций по реализации цифровых финансовых активов (ЦФА). Документ опубликован на официальном портале
правовой информации.
ЦФА - это инструмент на основе блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества.
Закон устанавливает особенности налогообложения операций с ЦФА и утилитарными цифровыми правами (УЦП) во многом по аналогии с ценными бумагами. Необходимость определения отдельного порядка налогообложения деятельности с такими цифровыми активами является одним из ключевых условий эффективного функционирования цифровой экономики, полноценной реализации цифровых проектов и развития конкурентоспособного рынка цифровых прав в РФ
, поясняло правительство.
Закон освобождает от НДС операции по реализации на территории России цифровых финансовых активов, а также услуги операторов информационных систем, в которых они выпускаются, и услуги операторов обмена ЦФА по допуску цифровых прав к обращению в таких системах. Эта льгота касается и некоторых других услуг этих операторов, за исключением консультационных и услуг по предоставлению прав на использование программного обеспечения.
Для российских операторов ставка налога на прибыль составит 13% (при превышении налогооблагаемой базы 5 миллионов рублей в год - 15% с суммы превышения), а для иностранных операторов - 15%. Доходы по операциям иностранных организаций с ЦФА и цифровыми правами, включающими одновременно ЦФА и УЦП, которые не имеют своих представительств в России, но получают доходы от источников в РФ, теперь облагаются налогом на прибыль. Исчислить, удержать и уплатить налог должен выплачивающий такой доход оператор.
Исчисление, удержание и уплату НДФЛ с доходов от цифровых активов теперь осуществляют налоговые агенты, то есть операторы информсистем или обмена ЦФА. При реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ иностранными лицами в счет выкупа выпущенных ими цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и УЦП, налоговыми агентами признаются операторы информсистем, в которых выпущены эти права. Законом также предусматривается возможность хеджирования рисков с помощью ЦФА и особый порядок налогообложения таких операций.