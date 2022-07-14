https://ria.ru/20220714/zakon-1802544062.html

Путин подписал закон об особенностях налогообложения цифровых активов

Путин подписал закон об особенностях налогообложения цифровых активов - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон об особенностях налогообложения цифровых активов

Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях обложения налогом на добавленную стоимость (НДС), налогом на прибыль и налогом на доходы... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T19:14

2022-07-14T19:14

2022-07-14T19:16

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях обложения налогом на добавленную стоимость (НДС), налогом на прибыль и налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) операций по реализации цифровых финансовых активов (ЦФА). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.ЦФА - это инструмент на основе блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества.Закон устанавливает особенности налогообложения операций с ЦФА и утилитарными цифровыми правами (УЦП) во многом по аналогии с ценными бумагами. Необходимость определения отдельного порядка налогообложения деятельности с такими цифровыми активами является одним из ключевых условий эффективного функционирования цифровой экономики, полноценной реализации цифровых проектов и развития конкурентоспособного рынка цифровых прав в РФ, поясняло правительство.Закон освобождает от НДС операции по реализации на территории России цифровых финансовых активов, а также услуги операторов информационных систем, в которых они выпускаются, и услуги операторов обмена ЦФА по допуску цифровых прав к обращению в таких системах. Эта льгота касается и некоторых других услуг этих операторов, за исключением консультационных и услуг по предоставлению прав на использование программного обеспечения.Для российских операторов ставка налога на прибыль составит 13% (при превышении налогооблагаемой базы 5 миллионов рублей в год - 15% с суммы превышения), а для иностранных операторов - 15%. Доходы по операциям иностранных организаций с ЦФА и цифровыми правами, включающими одновременно ЦФА и УЦП, которые не имеют своих представительств в России, но получают доходы от источников в РФ, теперь облагаются налогом на прибыль. Исчислить, удержать и уплатить налог должен выплачивающий такой доход оператор.Исчисление, удержание и уплату НДФЛ с доходов от цифровых активов теперь осуществляют налоговые агенты, то есть операторы информсистем или обмена ЦФА. При реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ иностранными лицами в счет выкупа выпущенных ими цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и УЦП, налоговыми агентами признаются операторы информсистем, в которых выпущены эти права. Законом также предусматривается возможность хеджирования рисков с помощью ЦФА и особый порядок налогообложения таких операций.

https://ria.ru/20220714/pensii-1802541658.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, россия