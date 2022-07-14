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Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании детей с ОВЗ в школах - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании детей с ОВЗ в школах
Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании детей с ОВЗ в школах - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании детей с ОВЗ в школах
Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании детей с ограниченными возможностями здоровья в школах вне зависимости от формы... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:33
2022-07-14T18:33
общество
анна кузнецова
госдума рф
владимир путин
дети
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании детей с ограниченными возможностями здоровья в школах вне зависимости от формы обучения, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Как ранее сообщала один из авторов инициативы, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, из-за отсутствия четкого подхода к обеспечению питанием детей с ОВЗ, которые посещают школу или находятся на домашнем обучении, каждый регион трактует закон по-своему.Законом уточняется категория обучающихся, которые обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием, с указанием, что это обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в образовательных организациях.Также закон устанавливает единый для всех регионов подход к обеспечению детей с ОВЗ двухразовым бесплатным питанием, определяет источники финансирования – это могут быть средства муниципального, регионального и федерального бюджетов.
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общество, анна кузнецова, госдума рф, владимир путин, дети
18:33 14.07.2022
 
Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании детей с ОВЗ в школах

Путин подписал закон о бесплатном питании детей с ограниченными возможностями здоровья

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Организация питания в школах. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании детей с ограниченными возможностями здоровья в школах вне зависимости от формы обучения, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как ранее сообщала один из авторов инициативы, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, из-за отсутствия четкого подхода к обеспечению питанием детей с ОВЗ, которые посещают школу или находятся на домашнем обучении, каждый регион трактует закон по-своему.
Законом уточняется категория обучающихся, которые обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием, с указанием, что это обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в образовательных организациях.
Также закон устанавливает единый для всех регионов подход к обеспечению детей с ОВЗ двухразовым бесплатным питанием, определяет источники финансирования – это могут быть средства муниципального, регионального и федерального бюджетов.
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ОбществоАнна КузнецоваГосдума РФВладимир ПутинДети
 
 
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