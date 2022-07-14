https://ria.ru/20220714/zakon-1802533069.html
Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании детей с ОВЗ в школах
Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании детей с ОВЗ в школах - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании детей с ОВЗ в школах
Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании детей с ограниченными возможностями здоровья в школах вне зависимости от формы... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:33
2022-07-14T18:33
2022-07-14T18:33
общество
анна кузнецова
госдума рф
владимир путин
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748029813_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_d7e36773b402bcf7fd784c5e691c2911.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании детей с ограниченными возможностями здоровья в школах вне зависимости от формы обучения, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Как ранее сообщала один из авторов инициативы, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, из-за отсутствия четкого подхода к обеспечению питанием детей с ОВЗ, которые посещают школу или находятся на домашнем обучении, каждый регион трактует закон по-своему.Законом уточняется категория обучающихся, которые обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием, с указанием, что это обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в образовательных организациях.Также закон устанавливает единый для всех регионов подход к обеспечению детей с ОВЗ двухразовым бесплатным питанием, определяет источники финансирования – это могут быть средства муниципального, регионального и федерального бюджетов.
https://ria.ru/20220714/zakon-1802464492.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748029813_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_ebe14574056ab2dfbb9ab55f213e2856.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анна кузнецова, госдума рф, владимир путин, дети
Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании детей с ОВЗ в школах
Путин подписал закон о бесплатном питании детей с ограниченными возможностями здоровья