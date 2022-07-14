https://ria.ru/20220714/zakon-1802533069.html

Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании детей с ОВЗ в школах

Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании детей с ОВЗ в школах - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании детей с ОВЗ в школах

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании детей с ограниченными возможностями здоровья в школах вне зависимости от формы... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:33

2022-07-14T18:33

2022-07-14T18:33

общество

анна кузнецова

госдума рф

владимир путин

дети

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании детей с ограниченными возможностями здоровья в школах вне зависимости от формы обучения, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Как ранее сообщала один из авторов инициативы, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, из-за отсутствия четкого подхода к обеспечению питанием детей с ОВЗ, которые посещают школу или находятся на домашнем обучении, каждый регион трактует закон по-своему.Законом уточняется категория обучающихся, которые обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием, с указанием, что это обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в образовательных организациях.Также закон устанавливает единый для всех регионов подход к обеспечению детей с ОВЗ двухразовым бесплатным питанием, определяет источники финансирования – это могут быть средства муниципального, регионального и федерального бюджетов.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802464492.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, анна кузнецова, госдума рф, владимир путин, дети