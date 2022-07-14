https://ria.ru/20220714/zakon-1802513381.html

Путин подписал закон о передаче биометрии в единую систему

Путин подписал закон о передаче биометрии в единую систему - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о передаче биометрии в единую систему

Президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающий возможность передачи биометрии в единую... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:38

2022-07-14T17:38

2022-07-14T17:38

россия

технологии

госдума рф

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792668340_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a1ed933cc58ce1591e3785b8cfbbe7ab.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающий возможность передачи биометрии в единую систему без получения на это согласия субъекта персональных данных, но с уведомлением его. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Законом устанавливается возможность передачи собранных в информационные системы финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в единую биометрическую систему (ЕБС) без получения согласия субъекта персональных данных. Уточняется, что при этом будет происходить обязательное уведомление субъекта персональных данных о факте передачи информации.Как поясняли в комитете Госдумы по информполитике, механизм будет способствовать расширению применения технологии биометрического эквайринга - безналичной оплаты. Поскольку возможность оплаты, например, через Apple Pay и Google Pay была ограничена, в связи с чем граждане должны иметь при себе пластиковые карты для оплаты товаров и услуг, что создает определенные неудобства для потребителей.Однако сегодня необходимыми для внедрения технологии биометрического эквайринга информационными системами и техсредствами обладают лишь крупные кредитные организации - новые нормы позволят распространить технологию, добавляли в ГД.Меры также направлены на скорейшее наполнение ЕБС биометрическими образцами, необходимыми для широкого применения биометрических технологий.Закон разработан в целях закрепления режима оборота данных в государственных информационных системах в случаях, если их операторами являются частные организации, действующие в рамках государственно-частного партнерства или концессии.

https://ria.ru/20220617/biometriya-1796132112.html

https://ria.ru/20220604/biometriya-1793113204.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, технологии, госдума рф, владимир путин