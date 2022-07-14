https://ria.ru/20220714/zakon-1802513381.html
Путин подписал закон о передаче биометрии в единую систему
Путин подписал закон о передаче биометрии в единую систему - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о передаче биометрии в единую систему
Президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающий возможность передачи биометрии в единую... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:38
2022-07-14T17:38
2022-07-14T17:38
россия
технологии
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающий возможность передачи биометрии в единую систему без получения на это согласия субъекта персональных данных, но с уведомлением его. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Законом устанавливается возможность передачи собранных в информационные системы финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в единую биометрическую систему (ЕБС) без получения согласия субъекта персональных данных. Уточняется, что при этом будет происходить обязательное уведомление субъекта персональных данных о факте передачи информации.Как поясняли в комитете Госдумы по информполитике, механизм будет способствовать расширению применения технологии биометрического эквайринга - безналичной оплаты. Поскольку возможность оплаты, например, через Apple Pay и Google Pay была ограничена, в связи с чем граждане должны иметь при себе пластиковые карты для оплаты товаров и услуг, что создает определенные неудобства для потребителей.Однако сегодня необходимыми для внедрения технологии биометрического эквайринга информационными системами и техсредствами обладают лишь крупные кредитные организации - новые нормы позволят распространить технологию, добавляли в ГД.Меры также направлены на скорейшее наполнение ЕБС биометрическими образцами, необходимыми для широкого применения биометрических технологий.Закон разработан в целях закрепления режима оборота данных в государственных информационных системах в случаях, если их операторами являются частные организации, действующие в рамках государственно-частного партнерства или концессии.
https://ria.ru/20220617/biometriya-1796132112.html
https://ria.ru/20220604/biometriya-1793113204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, госдума рф, владимир путин
Путин подписал закон о передаче биометрии в единую систему
Путин подписал закон о передаче биометрии в единую систему с уведомлением граждан
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающий возможность передачи биометрии в единую систему без получения на это согласия субъекта персональных данных, но с уведомлением его. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом устанавливается возможность передачи собранных в информационные системы финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в единую биометрическую систему (ЕБС) без получения согласия субъекта персональных данных. Уточняется, что при этом будет происходить обязательное уведомление субъекта персональных данных о факте передачи информации.
Как поясняли в комитете Госдумы
по информполитике, механизм будет способствовать расширению применения технологии биометрического эквайринга - безналичной оплаты. Поскольку возможность оплаты, например, через Apple
Pay и Google
Pay была ограничена, в связи с чем граждане должны иметь при себе пластиковые карты для оплаты товаров и услуг, что создает определенные неудобства для потребителей.
Однако сегодня необходимыми для внедрения технологии биометрического эквайринга информационными системами и техсредствами обладают лишь крупные кредитные организации - новые нормы позволят распространить технологию, добавляли в ГД.
Меры также направлены на скорейшее наполнение ЕБС биометрическими образцами, необходимыми для широкого применения биометрических технологий.
Закон разработан в целях закрепления режима оборота данных в государственных информационных системах в случаях, если их операторами являются частные организации, действующие в рамках государственно-частного партнерства или концессии.