https://ria.ru/20220714/zakon-1802508600.html
Путин подписал закон о снятии бюрократической нагрузки с учителей
Путин подписал закон о снятии бюрократической нагрузки с учителей - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о снятии бюрократической нагрузки с учителей
Президент России Владимир Путин подписал закон о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей, которым вводится прямой запрет возложения на них работы по РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:28
2022-07-14T17:28
2022-07-14T17:58
общество
единая россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей, которым вводится прямой запрет возложения на них работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон призван снизить бюрократическую нагрузку на учителей, благодаря новым нормам школы перешли на электронный документооборот, что снимет часть бумажной работы с педагогов. Кроме того, регионы получают право определять отдельные перечни документации для школ, такое решение должно будет официально согласовываться с Минпросвещения.В ЕР отмечали, что сейчас российская система образования является самой забюрократизированной среди 36 мировых систем. Так, на заполнение планов и отчетов учителя тратят более 15 рабочих часов из 46. Основной причиной такой нагрузки является отсутствие законодательного ограничения на запрос документации с учителя, поясняли в партии.
https://ria.ru/20220714/zakon-1802491119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, единая россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
17:28 14.07.2022 (обновлено: 17:58 14.07.2022)
Путин подписал закон о снятии бюрократической нагрузки с учителей
Путин подписал закон о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей