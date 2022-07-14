https://ria.ru/20220714/zakon-1802491119.html

Путин подписал закон о едином подходе к организации продленки в школах

Путин подписал закон о едином подходе к организации продленки в школах - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о едином подходе к организации продленки в школах

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единый подход к организации групп продленного дня (ГПД) в школах - помимо присмотра за детьми,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:43

2022-07-14T16:43

2022-07-14T16:43

общество

вячеслав володин

россия

госдума рф

дети

школа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единый подход к организации групп продленного дня (ГПД) в школах - помимо присмотра за детьми, на продленке будут подготавливать к занятиям и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон устанавливает, что в группах продленного дня наряду с присмотром и уходом за обучающимися осуществляются их воспитание, подготовка к учебным занятиям, проводятся физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, а также могут быть предусмотрены иные виды деятельности.Также закон предусматривает право субъектов РФ на допфинансирование, что, как отмечали ранее авторы инициативы, может снизить размер родительской платы за нахождение ребенка в группах продленного дня.Решение об открытии группы продленного дня и режиме пребывания в ней детей принимается школой с учетом мнения совета родителей.Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, группы продленного дня есть только в трети российских школ - решение об их открытии и порядке организации по-прежнему остается в ведении образовательных учреждений. Как добавлял политик, важно, чтобы федеральные нормы гарантировали создание таких групп в школах, особенно в начальной школе, где они особенно необходимы.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802410546.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, вячеслав володин, россия, госдума рф, дети, школа