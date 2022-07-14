Путин подписал закон о едином подходе к организации продленки в школах
Путин подписал закон, устанавливающий единый подход к организации групп продленного дня
Дети в школе. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единый подход к организации групп продленного дня (ГПД) в школах - помимо присмотра за детьми, на продленке будут подготавливать к занятиям и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон устанавливает, что в группах продленного дня наряду с присмотром и уходом за обучающимися осуществляются их воспитание, подготовка к учебным занятиям, проводятся физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, а также могут быть предусмотрены иные виды деятельности.
Также закон предусматривает право субъектов РФ на допфинансирование, что, как отмечали ранее авторы инициативы, может снизить размер родительской платы за нахождение ребенка в группах продленного дня.
Решение об открытии группы продленного дня и режиме пребывания в ней детей принимается школой с учетом мнения совета родителей.
Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, группы продленного дня есть только в трети российских школ - решение об их открытии и порядке организации по-прежнему остается в ведении образовательных учреждений. Как добавлял политик, важно, чтобы федеральные нормы гарантировали создание таких групп в школах, особенно в начальной школе, где они особенно необходимы.