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Путин подписал закон о досрочном выкупе взятого в лизинг имущества - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин подписал закон о досрочном выкупе взятого в лизинг имущества
Путин подписал закон о досрочном выкупе взятого в лизинг имущества - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о досрочном выкупе взятого в лизинг имущества
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий резидентам РФ возможность досрочно выкупить предоставленное в лизинг имущество без начисления пени или... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:20
2022-07-14T16:20
экономика
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий резидентам РФ возможность досрочно выкупить предоставленное в лизинг имущество без начисления пени или штрафов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон разработан в целях стабилизации лизинговой отрасли, пострадавшей в связи с резким повышением с 28 февраля ключевой ставки Банка России до 20% годовых, что повлекло увеличение привязанных к ней лизинговых платежей.В случае увеличения лизингодателем в одностороннем порядке в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года размера лизинговых платежей по заключенному до 24 февраля договору закон предоставляет лизингополучателю право на досрочный выкуп предмета лизинга полностью или частично без применения неустойки (пени, штрафов) и иных мер ответственности.Этим правом можно воспользоваться, если лизинговые платежи выросли из-за повышения ключевой ставки ЦБ или иной переменной величины, либо из-за роста процентов по кредиту, предоставленному для приобретения предмета лизинга. При этом комиссия лизингодателя за досрочный выкуп не может превышать 1% от стоимости предмета лизинга, выкупаемого досрочно, определенной на первое число месяца, следующего за месяцем получения требования о таком выкупе.Стоимость предмета лизинга, выкупаемого досрочно, определяется в соответствии с ранее заключенным договором, а если условия ее определения в нем не были предусмотрены, то по соглашению сторон. Разногласия по стоимости досрочно выкупаемого имущества будут урегулироваться в судебном порядке.Досрочный выкуп позволяет сдерживать рост цен на поездки в такси и краткосрочную аренду автомобилей и потенциально сохранить до 30 тысяч рабочих мест, поясняло ранее Минэкономразвития. Сегмент малого и среднего предпринимательства, в том числе таксомоторные парки и каршеринг, одна из отраслей, испытывающих наибольшие сложности в связи с ростом стоимости лизинговых платежей, ростом цен на запчасти и снижением предложения новых автомобилей на рынке.
https://ria.ru/20220714/banki-1802473837.html
https://ria.ru/20220714/zakon-1802470330.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин
16:20 14.07.2022
 
Путин подписал закон о досрочном выкупе взятого в лизинг имущества

Путин подписал закон о досрочном выкупе взятого в лизинг имущества без пени и штрафов

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий резидентам РФ возможность досрочно выкупить предоставленное в лизинг имущество без начисления пени или штрафов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон разработан в целях стабилизации лизинговой отрасли, пострадавшей в связи с резким повышением с 28 февраля ключевой ставки Банка России до 20% годовых, что повлекло увеличение привязанных к ней лизинговых платежей.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 16:08
Путин подписал закон об особенностях реорганизации банков под санкциями
В случае увеличения лизингодателем в одностороннем порядке в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года размера лизинговых платежей по заключенному до 24 февраля договору закон предоставляет лизингополучателю право на досрочный выкуп предмета лизинга полностью или частично без применения неустойки (пени, штрафов) и иных мер ответственности.
Этим правом можно воспользоваться, если лизинговые платежи выросли из-за повышения ключевой ставки ЦБ или иной переменной величины, либо из-за роста процентов по кредиту, предоставленному для приобретения предмета лизинга. При этом комиссия лизингодателя за досрочный выкуп не может превышать 1% от стоимости предмета лизинга, выкупаемого досрочно, определенной на первое число месяца, следующего за месяцем получения требования о таком выкупе.
Стоимость предмета лизинга, выкупаемого досрочно, определяется в соответствии с ранее заключенным договором, а если условия ее определения в нем не были предусмотрены, то по соглашению сторон. Разногласия по стоимости досрочно выкупаемого имущества будут урегулироваться в судебном порядке.
Досрочный выкуп позволяет сдерживать рост цен на поездки в такси и краткосрочную аренду автомобилей и потенциально сохранить до 30 тысяч рабочих мест, поясняло ранее Минэкономразвития. Сегмент малого и среднего предпринимательства, в том числе таксомоторные парки и каршеринг, одна из отраслей, испытывающих наибольшие сложности в связи с ростом стоимости лизинговых платежей, ростом цен на запчасти и снижением предложения новых автомобилей на рынке.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Владимир Путин
 
 
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