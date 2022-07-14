https://ria.ru/20220714/zakon-1802469521.html
Путин подписал закон о регистрации детей-сирот
Путин подписал закон о регистрации детей-сирот - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о регистрации детей-сирот
Президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации детей-сирот, которые не получили жилье после выпуска из организации опеки, по адресу местной... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:56
2022-07-14T15:56
2022-07-14T15:56
общество
жилье
яна лантратова
госдума рф
владимир путин
дети
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации детей-сирот, которые не получили жилье после выпуска из организации опеки, по адресу местной администрации.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предоставляет дополнительные гарантии для детей-сирот по вопросу постоянной регистрации - так, теперь можно регистрировать детей-сирот в муниципальном районе, где гражданин был зарегистрирован до 18 лет.Как уточняли в правительстве, регистрация будет производиться на основании заявления ребенка по адресу администрации района, в котором он проживает.Один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова уточняла, что после выхода из детского учреждения дети-сироты автоматически лишаются прописки и выписываются "в никуда", поскольку после окончания учреждения они должны зарегистрироваться в квартире, которую многим не могут предоставить вовремя.По словам парламентария, закон поможет 219 тысячам детей-сирот, которые из-за отсутствия прописки не могут устроиться на работу и получать социальные выплаты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жилье, яна лантратова, госдума рф, владимир путин, дети
Путин подписал закон о регистрации детей-сирот
Путин подписал закон о регистрации детей-сирот по адресу местной администрации
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон о регистрации детей-сирот, которые не получили жилье после выпуска из организации опеки, по адресу местной администрации.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предоставляет дополнительные гарантии для детей-сирот по вопросу постоянной регистрации - так, теперь можно регистрировать детей-сирот в муниципальном районе, где гражданин был зарегистрирован до 18 лет.
Как уточняли в правительстве, регистрация будет производиться на основании заявления ребенка по адресу администрации района, в котором он проживает.
Один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы
по просвещению Яна Лантратова
уточняла, что после выхода из детского учреждения дети-сироты автоматически лишаются прописки и выписываются "в никуда", поскольку после окончания учреждения они должны зарегистрироваться в квартире, которую многим не могут предоставить вовремя.
По словам парламентария, закон поможет 219 тысячам детей-сирот, которые из-за отсутствия прописки не могут устроиться на работу и получать социальные выплаты.