https://ria.ru/20220714/zakon-1802469521.html

Путин подписал закон о регистрации детей-сирот

Путин подписал закон о регистрации детей-сирот - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о регистрации детей-сирот

Президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации детей-сирот, которые не получили жилье после выпуска из организации опеки, по адресу местной... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:56

2022-07-14T15:56

2022-07-14T15:56

общество

жилье

яна лантратова

госдума рф

владимир путин

дети

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации детей-сирот, которые не получили жилье после выпуска из организации опеки, по адресу местной администрации.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предоставляет дополнительные гарантии для детей-сирот по вопросу постоянной регистрации - так, теперь можно регистрировать детей-сирот в муниципальном районе, где гражданин был зарегистрирован до 18 лет.Как уточняли в правительстве, регистрация будет производиться на основании заявления ребенка по адресу администрации района, в котором он проживает.Один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова уточняла, что после выхода из детского учреждения дети-сироты автоматически лишаются прописки и выписываются "в никуда", поскольку после окончания учреждения они должны зарегистрироваться в квартире, которую многим не могут предоставить вовремя.По словам парламентария, закон поможет 219 тысячам детей-сирот, которые из-за отсутствия прописки не могут устроиться на работу и получать социальные выплаты.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802464492.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, жилье, яна лантратова, госдума рф, владимир путин, дети