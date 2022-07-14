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Путин подписал закон о праве банков вводить отрицательные ставки по вкладам - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин подписал закон о праве банков вводить отрицательные ставки по вкладам
Путин подписал закон о праве банков вводить отрицательные ставки по вкладам - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о праве банков вводить отрицательные ставки по вкладам
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц. Документ... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:53
2022-07-14T17:51
экономика
россия
владимир путин
анатолий аксаков
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.Согласно закону, в договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемого с юрлицом, может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.Это изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах. Речь идет, если "по-народному, об отрицательных ставках по валютным вкладам для юридических лиц", пояснял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Причем это является правом банка ввести такую комиссию, а не его обязанностью. Это подход рыночный - кто-то захочет такую комиссию вести, кто-то нет, в зависимости от пожеланий банков, заявлял первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Фактически, по его словам, расширяется функционал банков, что соответствует мировой практике.Данные нормы распространятся на правоотношения, возникшие не только из новых, но и уже действующих договоров валютных вкладов юрлиц.
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экономика, россия, владимир путин, анатолий аксаков, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
15:53 14.07.2022 (обновлено: 17:51 14.07.2022)
 
Путин подписал закон о праве банков вводить отрицательные ставки по вкладам

Путин подписал закон о праве банков вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.
Согласно закону, в договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемого с юрлицом, может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.
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Это изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах. Речь идет, если "по-народному, об отрицательных ставках по валютным вкладам для юридических лиц", пояснял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Причем это является правом банка ввести такую комиссию, а не его обязанностью. Это подход рыночный - кто-то захочет такую комиссию вести, кто-то нет, в зависимости от пожеланий банков, заявлял первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Фактически, по его словам, расширяется функционал банков, что соответствует мировой практике.
Данные нормы распространятся на правоотношения, возникшие не только из новых, но и уже действующих договоров валютных вкладов юрлиц.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАнатолий АксаковГосдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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