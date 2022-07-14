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Путин подписал закон о наказании за призывы против безопасности страны - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин подписал закон о наказании за призывы против безопасности страны
Путин подписал закон о наказании за призывы против безопасности страны - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о наказании за призывы против безопасности страны
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дополняющий Уголовный кодекс статьей о публичных призывах к деятельности, направленной против... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:17
2022-07-14T13:57
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дополняющий Уголовный кодекс статьей о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Так, уголовная ответственность грозит лицам, выступающим с публичными призывами к деятельности, направленной против безопасности России, а также тем, кто мешает органам власти выполнять свои полномочия по обеспечению этой безопасности. Максимальное наказание предусматривает до четырех лет лишения свободы.Уточнятся, что использование служебного положения, а также СМИ или интернета увеличивает максимальный срок наказания до шести лет заключения, при совершении этих действий организованной группой лиц — до семи лет.Таким образом, Уголовный кодекс дополняется статьей "Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами", предусматривающей максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.Закон также предусматривает дополнение УК статьей "Нарушение правил централизованного управления техническими средствами противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети интернет и сети связи общего пользования", предусматривающей максимальное наказание до трех лет лишения свободы.Помимо этого, УК дополняется нормой "Нарушение требований по защите государственной тайны", вводящей уголовную ответственность за выезд за границу гражданина России, допущенного или ранее имевшего доступ к государственной тайне, чье право на выезд было для него заведомо ограниченно. Это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.Также незаконные перемещения или пересылка за пределы России носителей, содержащих гостайну, грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет.В статье "Наемничество" ужесточаются санкции и приводятся в соответствие с мерами наказаний за похожие по характеру и степени общественной опасности преступления.
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общество, россия, владимир путин
13:17 14.07.2022 (обновлено: 13:57 14.07.2022)
 
Путин подписал закон о наказании за призывы против безопасности страны

Путин подписал закон об ответственности за публичные призывы против безопасности страны

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дополняющий Уголовный кодекс статьей о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, уголовная ответственность грозит лицам, выступающим с публичными призывами к деятельности, направленной против безопасности России, а также тем, кто мешает органам власти выполнять свои полномочия по обеспечению этой безопасности. Максимальное наказание предусматривает до четырех лет лишения свободы.
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Уточнятся, что использование служебного положения, а также СМИ или интернета увеличивает максимальный срок наказания до шести лет заключения, при совершении этих действий организованной группой лиц — до семи лет.
Таким образом, Уголовный кодекс дополняется статьей "Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами", предусматривающей максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.
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Закон также предусматривает дополнение УК статьей "Нарушение правил централизованного управления техническими средствами противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети интернет и сети связи общего пользования", предусматривающей максимальное наказание до трех лет лишения свободы.
Помимо этого, УК дополняется нормой "Нарушение требований по защите государственной тайны", вводящей уголовную ответственность за выезд за границу гражданина России, допущенного или ранее имевшего доступ к государственной тайне, чье право на выезд было для него заведомо ограниченно. Это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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