https://ria.ru/20220714/zakon-1802397942.html
Путин подписал закон об иноагентах
Путин подписал закон об иноагентах - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон об иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах, документ опубликовали на официальном портале правовой... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:37
2022-07-14T12:37
2022-07-14T13:23
владимир путин
общество
россия
госдума рф
василий пискарев
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.Ранее сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Он обобщает нормы российского законодательства об иноагентах: в тексте уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него.Законом вводится единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами. Отмечается, что под физическим лицом, аффилированным с иностранным агентом, понимается физическое лицо, входящее или входившее в прошлом в состав органов юридического лица – иностранного агента и являющееся его учредителем, членом, участником, руководителем либо работником.Им могут признать лицо, осуществляющее политическую деятельность и получающее (получавшее) деньги или иное имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников, для политической деятельности. Отмечается, что на физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов. Единый реестр будет вести Минюст России.Статус иностранного агента нельзя присвоить:Один из авторов законопроекта Василий Пискарев заявлял, что эта инициатива важна, поскольку именно эти иноагенты пытаются активно воздействовать на внутриполитическую ситуацию в России, влиять на результаты выборов, на молодежь.Иноагентам запретят вести творческую деятельность за счет бюджета, участвовать в закупках по госнуждам, проводить экологическую экспертизу.Кроме того, Госдума поддержала поправку, которая запрещает фигурантам списков в рамках своей политической активности заниматься деятельностью в области защиты традиционных семейных ценностей.
https://ria.ru/20220709/venediktov-1801419982.html
https://ria.ru/20220712/google-1801922523.html
https://ria.ru/20220712/shtraf-1801891396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, госдума рф, василий пискарев
12:37 14.07.2022 (обновлено: 13:23 14.07.2022)
Путин подписал закон об иноагентах
Президент Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иноагентов
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах, документ опубликовали
на официальном портале правовой информации.
Ранее сенаторы и депутаты внесли в Госдуму
проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Он обобщает нормы российского законодательства об иноагентах: в тексте уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него.
Законом вводится единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами. Отмечается, что под физическим лицом, аффилированным с иностранным агентом, понимается физическое лицо, входящее или входившее в прошлом в состав органов юридического лица – иностранного агента и являющееся его учредителем, членом, участником, руководителем либо работником.
Им могут признать лицо, осуществляющее политическую деятельность и получающее (получавшее) деньги или иное имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников, для политической деятельности. Отмечается, что на физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов. Единый реестр будет вести Минюст России.
Статус иностранного агента нельзя присвоить:
—должностным лицам международных организаций, въехавшим в Россию в связи с исполнением служебных обязанностей;
—сотрудникам представительств международных организаций или сотрудникам представительств и должностным лицам иных организаций, которым в соответствии с международными договорами предоставлен статус, аналогичный статусу международных организаций, а также членам их семей;
—объединениям работодателей, торгово-промышленным палатам, зарегистрированным в установленном законом порядке.
Один из авторов законопроекта Василий Пискарев
заявлял, что эта инициатива важна, поскольку именно эти иноагенты пытаются активно воздействовать на внутриполитическую ситуацию в России
, влиять на результаты выборов, на молодежь.
Иноагентам
запретят вести творческую деятельность за счет бюджета, участвовать в закупках по госнуждам, проводить экологическую экспертизу.
Кроме того, Госдума поддержала поправку, которая запрещает фигурантам списков в рамках своей политической активности заниматься деятельностью в области защиты традиционных семейных ценностей.