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Путин подписал закон об иноагентах - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин подписал закон об иноагентах
Путин подписал закон об иноагентах - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон об иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах, документ опубликовали на официальном портале правовой... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:37
2022-07-14T13:23
владимир путин
общество
россия
госдума рф
василий пискарев
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.Ранее сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Он обобщает нормы российского законодательства об иноагентах: в тексте уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него.Законом вводится единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами. Отмечается, что под физическим лицом, аффилированным с иностранным агентом, понимается физическое лицо, входящее или входившее в прошлом в состав органов юридического лица – иностранного агента и являющееся его учредителем, членом, участником, руководителем либо работником.Им могут признать лицо, осуществляющее политическую деятельность и получающее (получавшее) деньги или иное имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников, для политической деятельности. Отмечается, что на физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов. Единый реестр будет вести Минюст России.Статус иностранного агента нельзя присвоить:Один из авторов законопроекта Василий Пискарев заявлял, что эта инициатива важна, поскольку именно эти иноагенты пытаются активно воздействовать на внутриполитическую ситуацию в России, влиять на результаты выборов, на молодежь.Иноагентам запретят вести творческую деятельность за счет бюджета, участвовать в закупках по госнуждам, проводить экологическую экспертизу.Кроме того, Госдума поддержала поправку, которая запрещает фигурантам списков в рамках своей политической активности заниматься деятельностью в области защиты традиционных семейных ценностей.
https://ria.ru/20220709/venediktov-1801419982.html
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владимир путин, общество, россия, госдума рф, василий пискарев
12:37 14.07.2022 (обновлено: 13:23 14.07.2022)
 
Путин подписал закон об иноагентах

Президент Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иноагентов

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Ранее сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Он обобщает нормы российского законодательства об иноагентах: в тексте уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него.
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Законом вводится единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами. Отмечается, что под физическим лицом, аффилированным с иностранным агентом, понимается физическое лицо, входящее или входившее в прошлом в состав органов юридического лица – иностранного агента и являющееся его учредителем, членом, участником, руководителем либо работником.
Им могут признать лицо, осуществляющее политическую деятельность и получающее (получавшее) деньги или иное имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников, для политической деятельности. Отмечается, что на физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов. Единый реестр будет вести Минюст России.
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Статус иностранного агента нельзя присвоить:
  • должностным лицам международных организаций, въехавшим в Россию в связи с исполнением служебных обязанностей;
  • сотрудникам представительств международных организаций или сотрудникам представительств и должностным лицам иных организаций, которым в соответствии с международными договорами предоставлен статус, аналогичный статусу международных организаций, а также членам их семей;
  • объединениям работодателей, торгово-промышленным палатам, зарегистрированным в установленном законом порядке.
Один из авторов законопроекта Василий Пискарев заявлял, что эта инициатива важна, поскольку именно эти иноагенты пытаются активно воздействовать на внутриполитическую ситуацию в России, влиять на результаты выборов, на молодежь.
Иноагентам запретят вести творческую деятельность за счет бюджета, участвовать в закупках по госнуждам, проводить экологическую экспертизу.
Кроме того, Госдума поддержала поправку, которая запрещает фигурантам списков в рамках своей политической активности заниматься деятельностью в области защиты традиционных семейных ценностей.
Любовь Соболь* - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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Владимир ПутинОбществоРоссияГосдума РФВасилий Пискарев
 
 
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