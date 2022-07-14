https://ria.ru/20220714/zakon-1802397942.html

Путин подписал закон об иноагентах

Путин подписал закон об иноагентах - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон об иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах, документ опубликовали на официальном портале правовой... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:37

2022-07-14T12:37

2022-07-14T13:23

владимир путин

общество

россия

госдума рф

василий пискарев

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.Ранее сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Он обобщает нормы российского законодательства об иноагентах: в тексте уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него.Законом вводится единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами. Отмечается, что под физическим лицом, аффилированным с иностранным агентом, понимается физическое лицо, входящее или входившее в прошлом в состав органов юридического лица – иностранного агента и являющееся его учредителем, членом, участником, руководителем либо работником.Им могут признать лицо, осуществляющее политическую деятельность и получающее (получавшее) деньги или иное имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников, для политической деятельности. Отмечается, что на физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов. Единый реестр будет вести Минюст России.Статус иностранного агента нельзя присвоить:Один из авторов законопроекта Василий Пискарев заявлял, что эта инициатива важна, поскольку именно эти иноагенты пытаются активно воздействовать на внутриполитическую ситуацию в России, влиять на результаты выборов, на молодежь.Иноагентам запретят вести творческую деятельность за счет бюджета, участвовать в закупках по госнуждам, проводить экологическую экспертизу.Кроме того, Госдума поддержала поправку, которая запрещает фигурантам списков в рамках своей политической активности заниматься деятельностью в области защиты традиционных семейных ценностей.

https://ria.ru/20220709/venediktov-1801419982.html

https://ria.ru/20220712/google-1801922523.html

https://ria.ru/20220712/shtraf-1801891396.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, общество, россия, госдума рф, василий пискарев