https://ria.ru/20220714/zagryaznenie-1802317830.html

Счетная палата оценила уровень загрязнения российской Арктики

Счетная палата оценила уровень загрязнения российской Арктики - РИА Новости, 14.07.2022

Счетная палата оценила уровень загрязнения российской Арктики

Экологические проблемы в Арктическом регионе остаются нерешенными, природная среда Арктики по прежнему сильно загрязнена, сообщает пресс-служба Счетной палаты... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T00:55

2022-07-14T00:55

2022-07-14T00:55

россия

арктика

сергей мамедов

общество

экология

счетная палата рф

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Экологические проблемы в Арктическом регионе остаются нерешенными, природная среда Арктики по прежнему сильно загрязнена, сообщает пресс-служба Счетной палаты РФ по итогам анализа деятельности органов государственной власти по обеспечению национальных интересов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации в 2008–2021 годах.Как отметили аудиторы, до сих пор не была разработана нормативная правовая база в сфере обращения с отходами, которая учитывала бы особенности этого региона, в связи с чем не была создана соответствующая инфраструктура. При этом аудиторы указали на необходимость допфинансирования. "По нашим оценкам, стоимость ликвидации существующих в Арктике свалок превышает 17 миллиардов рублей. В этой связи мы предложили правительству рассмотреть возможность привлечения дополнительных источников финансирования", — подчеркнул Мамедов.Кроме того, среди недостатков контрольное ведомство указало на нечеткие формулировки прописанных в действующей стратегии развития Арктический зоны РФ до 2035 года мер и задач, а также на несоблюдение принципа измеримости цели. "Например, мера "Минимизация выбросов в атмосферный воздух" не дает понимания, до какого уровня необходимо снизить выбросы. В результате возникают риски формального выполнения поставленных целей", — пояснили аудиторы.Также, по данным Счетной палаты, в стратегии отсутствуют показатели, позволяющие оценить результативность выполнения мероприятий в сфере экологической безопасности Арктической зоны. Это мешает мониторингу ее реализации.Мамедов при этом упомянул, что государство занимается решением экологических проблем в Арктике с 2013 года, когда была принята стратегия развития Арктической зоны до 2020 года. Однако результаты реализации показали, что ни одно из запланированных в ней мероприятий не было выполнено в полном объеме.

https://ria.ru/20220630/arktika-1799148768.html

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россия, арктика, сергей мамедов, общество, экология, счетная палата рф