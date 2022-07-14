Счетная палата оценила уровень загрязнения российской Арктики
Аудитор Счетной палаты Мамедов отметил высокий уровень загрязнения Арктической зоны России
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкВид на скалу "Рубини" с полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Вид на скалу "Рубини" с полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Экологические проблемы в Арктическом регионе остаются нерешенными, природная среда Арктики по прежнему сильно загрязнена, сообщает пресс-служба Счетной палаты РФ по итогам анализа деятельности органов государственной власти по обеспечению национальных интересов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации в 2008–2021 годах.
"Несмотря на некоторое относительное снижение антропогенной нагрузки в Арктической зоне за последнее десятилетие, уровень загрязнения окружающей среды в этом регионе по-прежнему остается повышенным, а темпы образования и захоронения отходов производства и потребления не замедляются", — сообщил на коллегии аудитор Счетной палаты РФ Сергей Мамедов.
Как отметили аудиторы, до сих пор не была разработана нормативная правовая база в сфере обращения с отходами, которая учитывала бы особенности этого региона, в связи с чем не была создана соответствующая инфраструктура. При этом аудиторы указали на необходимость допфинансирования. "По нашим оценкам, стоимость ликвидации существующих в Арктике свалок превышает 17 миллиардов рублей. В этой связи мы предложили правительству рассмотреть возможность привлечения дополнительных источников финансирования", — подчеркнул Мамедов.
Кроме того, среди недостатков контрольное ведомство указало на нечеткие формулировки прописанных в действующей стратегии развития Арктический зоны РФ до 2035 года мер и задач, а также на несоблюдение принципа измеримости цели. "Например, мера "Минимизация выбросов в атмосферный воздух" не дает понимания, до какого уровня необходимо снизить выбросы. В результате возникают риски формального выполнения поставленных целей", — пояснили аудиторы.
Также, по данным Счетной палаты, в стратегии отсутствуют показатели, позволяющие оценить результативность выполнения мероприятий в сфере экологической безопасности Арктической зоны. Это мешает мониторингу ее реализации.
Мамедов при этом упомянул, что государство занимается решением экологических проблем в Арктике с 2013 года, когда была принята стратегия развития Арктической зоны до 2020 года. Однако результаты реализации показали, что ни одно из запланированных в ней мероприятий не было выполнено в полном объеме.