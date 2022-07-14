https://ria.ru/20220714/yuurgu-1801951359.html

В России нашли способ сделать человека "понятным" для машин

В России нашли способ сделать человека "понятным" для машин - РИА Новости, 14.07.2022

В России нашли способ сделать человека "понятным" для машин

Метод оцифровки состояний человека для улучшения биокибернетических систем предложили ученые ЮУрГУ. По их словам, это поможет избегать "недопонимания" между... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T06:45

2022-07-14T06:45

2022-07-14T06:46

наука

технологии

южно-уральский государственный университет

навигатор абитуриента

университетская наука

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россия

открытия - риа наука

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Метод оцифровки состояний человека для улучшения биокибернетических систем предложили ученые ЮУрГУ. По их словам, это поможет избегать "недопонимания" между человеком и машиной из-за разного времени реакции, усталости и других особенностей организма. Результаты опубликованы в журнале Sensors.К биокибернетическим системам, объединяющим человека и машину, сегодня можно отнести огромный спектр устройств, начиная от продвинутых спортивных тренажеров и кончая медицинской техникой и промышленными системами управления, объяснили специалисты.В рамках таких систем, по словам ученых, человек выступает как нестабильный элемент, объективная оценка состояния которого — нетривиальная задача. Успех в развитии биокибернетики во многом зависит от того, как хорошо машина "научится" понимать и учитывать текущие биологические параметры человека.Решая эту проблему, ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали метод оцифровки реакций человеческого организма при взаимодействии с кибернетическими системами, основанный на данных электрокардиографии (ЭКГ).Для снятия ЭКГ ученые использовали высокочувствительные датчики, разработанные ранее в ЮУрГУ. Они позволяют считывать сигналы через слой натуральной ткани и даже через не очень твердый контакт с кожей, благодаря чему их можно встраивать прямо в одежду.Такая конструкция позволяет контролировать ЭКГ полностью без участия врача. Высокоточные датчики проводят оценку независимо от физического напряжения человека, его движений и положения тела. Благодаря этому их можно применять, например, для контроля состояния операторов важных промышленных систем, объяснили ученые."Анализ информации о состоянии человека в реальном времени расширяет возможности оптимизации биокибернетических систем, повышая их управляемость и эффективность", — подчеркнул Кодкин.Метод регистрации ЭКГ ученых ЮУрГУ, по их словам, имеет преимущества перед классическим, применяемым сегодня в кардиологии, так как дает столь же детальную информацию при существенно более простой процедуре, которая к тому же не ограничивает мобильность человека."В ходе наших последних исследований были установлены особенности ЭКГ, например, при изменении уровня сахара в крови, которые не "замечаются" в кардиологии. Это изменения изолинии ЭКГ, которые традиционно считаются помехами "правильной" диагностики", — отметила научный сотрудник ЮУрГУ Екатерина Артемьева.Примером биокибернетической системы для ученых послужила инсулиновая помпа. По их словам, регистрация изменений уровня сахара с помощью их метода происходит за 30-50 секунд — вместо 20-30 минут у распространенных сегодня методов. В дальнейшем научный коллектив намерен совершенствовать предложенный подход.

https://ria.ru/20211013/tyumgu-1754199941.html

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технологии, южно-уральский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, челябинск, россия, открытия - риа наука, эмоции