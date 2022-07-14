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В Херсонской области при взрыве заминированной бочки погиб ребенок

В Херсонской области при взрыве заминированной бочки погиб ребенок - РИА Новости, 14.07.2022

В Херсонской области при взрыве заминированной бочки погиб ребенок

Ребенок 2019 года рождения погиб в Скадовском районе Херсонской области при взрыве бочки, снаряженной самодельным взрывным устройством, сообщило МВД Херсонской... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:14

2022-07-14T11:14

2022-07-14T11:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Ребенок 2019 года рождения погиб в Скадовском районе Херсонской области при взрыве бочки, снаряженной самодельным взрывным устройством, сообщило МВД Херсонской области."В селе Приморское (Скадовский район – ред) при взрыве 200-литровой бочки травмы головы, несовместимые с жизнью, получил ребенок, 2019 г.р", - сообщили в Telegram-канале МВД.Предварительно установлено, что причиной взрыва могла стать детонация самодельного взрывного устройства эквивалентом в 50 г тротила. Установление всех обстоятельств происшествия и причин взрыва продолжается.

https://ria.ru/20220705/obstrel-1800452030.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, херсонская область , ситуация в днр и лнр