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В Херсонской области при взрыве заминированной бочки погиб ребенок
В Херсонской области при взрыве заминированной бочки погиб ребенок - РИА Новости, 14.07.2022
В Херсонской области при взрыве заминированной бочки погиб ребенок
Ребенок 2019 года рождения погиб в Скадовском районе Херсонской области при взрыве бочки, снаряженной самодельным взрывным устройством, сообщило МВД Херсонской... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:14
2022-07-14T11:14
2022-07-14T11:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Ребенок 2019 года рождения погиб в Скадовском районе Херсонской области при взрыве бочки, снаряженной самодельным взрывным устройством, сообщило МВД Херсонской области."В селе Приморское (Скадовский район – ред) при взрыве 200-литровой бочки травмы головы, несовместимые с жизнью, получил ребенок, 2019 г.р", - сообщили в Telegram-канале МВД.Предварительно установлено, что причиной взрыва могла стать детонация самодельного взрывного устройства эквивалентом в 50 г тротила. Установление всех обстоятельств происшествия и причин взрыва продолжается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, херсонская область , ситуация в днр и лнр
В Херсонской области при взрыве заминированной бочки погиб ребенок
В Херсонской области при взрыве заминированной бочки погиб трехлетний ребенок