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Оренбуржье получит 32 млн рублей выплат учителям за классное руководство

Оренбуржье получит 32 млн рублей выплат учителям за классное руководство - РИА Новости, 14.07.2022

Оренбуржье получит 32 млн рублей выплат учителям за классное руководство

Оренбуржье получит из федерального бюджета дополнительно более 32 миллионов рублей на выплаты учителям за классное руководство, в настоящее время выплаты... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:22

2022-07-14T14:22

2022-07-14T14:22

оренбургская область

денис паслер

общество

учителя

оренбургская область

социальные выплаты

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ОРЕНБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Оренбуржье получит из федерального бюджета дополнительно более 32 миллионов рублей на выплаты учителям за классное руководство, в настоящее время выплаты получают более 12,6 тысячи классных руководителей, сообщает пресс- служба правительства региона. "Бюджет сферы образования в текущем году будет скорректирован с учетом ввода в эксплуатацию новых школ. В частности, произведены расчёты по будущим доплатам педагогам за классное руководство. На эти цели дополнительно направят 32,4 миллиона рублей",- передаёт пресс- служба. Всего на выплаты за классное руководство учителям Оренбуржья в этом году будет направлено 1 миллиард 193 миллиона рублей."Очень важно, чтобы у школьников был наставник и помощник, каким является классный руководитель. Это большой труд, который достоин и благодарности, и дополнительного материального поощрения, - отметил губернатор Денис Паслер.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

денис паслер, общество, учителя, оренбургская область, социальные выплаты