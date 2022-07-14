Рейтинг@Mail.ru
Оренбуржье получит 32 млн рублей выплат учителям за классное руководство - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20220714/vyplaty-1802437087.html
Оренбуржье получит 32 млн рублей выплат учителям за классное руководство
Оренбуржье получит 32 млн рублей выплат учителям за классное руководство - РИА Новости, 14.07.2022
Оренбуржье получит 32 млн рублей выплат учителям за классное руководство
Оренбуржье получит из федерального бюджета дополнительно более 32 миллионов рублей на выплаты учителям за классное руководство, в настоящее время выплаты... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:22
2022-07-14T14:22
оренбургская область
денис паслер
общество
учителя
оренбургская область
социальные выплаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735280486_72:182:3029:1845_1920x0_80_0_0_54029ddb9a20adb4d75e5e16d0f12104.jpg
ОРЕНБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Оренбуржье получит из федерального бюджета дополнительно более 32 миллионов рублей на выплаты учителям за классное руководство, в настоящее время выплаты получают более 12,6 тысячи классных руководителей, сообщает пресс- служба правительства региона. "Бюджет сферы образования в текущем году будет скорректирован с учетом ввода в эксплуатацию новых школ. В частности, произведены расчёты по будущим доплатам педагогам за классное руководство. На эти цели дополнительно направят 32,4 миллиона рублей",- передаёт пресс- служба. Всего на выплаты за классное руководство учителям Оренбуржья в этом году будет направлено 1 миллиард 193 миллиона рублей."Очень важно, чтобы у школьников был наставник и помощник, каким является классный руководитель. Это большой труд, который достоин и благодарности, и дополнительного материального поощрения, - отметил губернатор Денис Паслер.
https://ria.ru/20220603/natsproekt-1792854386.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735280486_549:137:3095:2047_1920x0_80_0_0_ebac05d86f302de5affa97a72321c37a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис паслер, общество, учителя, оренбургская область, социальные выплаты
14:22 14.07.2022
 

Оренбуржье получит 32 млн рублей выплат учителям за классное руководство

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКлассный руководитель в школе
Классный руководитель в школе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Классный руководитель в школе
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Оренбуржье получит из федерального бюджета дополнительно более 32 миллионов рублей на выплаты учителям за классное руководство, в настоящее время выплаты получают более 12,6 тысячи классных руководителей, сообщает пресс- служба правительства региона.
"Бюджет сферы образования в текущем году будет скорректирован с учетом ввода в эксплуатацию новых школ. В частности, произведены расчёты по будущим доплатам педагогам за классное руководство. На эти цели дополнительно направят 32,4 миллиона рублей",- передаёт пресс- служба.
Всего на выплаты за классное руководство учителям Оренбуржья в этом году будет направлено 1 миллиард 193 миллиона рублей.
"Очень важно, чтобы у школьников был наставник и помощник, каким является классный руководитель. Это большой труд, который достоин и благодарности, и дополнительного материального поощрения, - отметил губернатор Денис Паслер.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 12:32Оренбургская область
В Оренбуржье на реализацию нацпроектов направят более 21 млрд рублей
 
Оренбургская областьДенис ПаслерОбществоучителяОренбургская областьсоциальные выплаты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала