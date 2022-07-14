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Оренбуржье получит 32 млн рублей выплат учителям за классное руководство
Оренбуржье получит 32 млн рублей выплат учителям за классное руководство - РИА Новости, 14.07.2022
Оренбуржье получит 32 млн рублей выплат учителям за классное руководство
Оренбуржье получит из федерального бюджета дополнительно более 32 миллионов рублей на выплаты учителям за классное руководство, в настоящее время выплаты... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:22
2022-07-14T14:22
2022-07-14T14:22
оренбургская область
денис паслер
общество
учителя
оренбургская область
социальные выплаты
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ОРЕНБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Оренбуржье получит из федерального бюджета дополнительно более 32 миллионов рублей на выплаты учителям за классное руководство, в настоящее время выплаты получают более 12,6 тысячи классных руководителей, сообщает пресс- служба правительства региона. "Бюджет сферы образования в текущем году будет скорректирован с учетом ввода в эксплуатацию новых школ. В частности, произведены расчёты по будущим доплатам педагогам за классное руководство. На эти цели дополнительно направят 32,4 миллиона рублей",- передаёт пресс- служба. Всего на выплаты за классное руководство учителям Оренбуржья в этом году будет направлено 1 миллиард 193 миллиона рублей."Очень важно, чтобы у школьников был наставник и помощник, каким является классный руководитель. Это большой труд, который достоин и благодарности, и дополнительного материального поощрения, - отметил губернатор Денис Паслер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, общество, учителя, оренбургская область, социальные выплаты
ОРЕНБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Оренбуржье получит из федерального бюджета дополнительно более 32 миллионов рублей на выплаты учителям за классное руководство, в настоящее время выплаты получают более 12,6 тысячи классных руководителей, сообщает пресс- служба правительства региона.
"Бюджет сферы образования в текущем году будет скорректирован с учетом ввода в эксплуатацию новых школ. В частности, произведены расчёты по будущим доплатам педагогам за классное руководство. На эти цели дополнительно направят 32,4 миллиона рублей",- передаёт пресс- служба.
Всего на выплаты за классное руководство учителям Оренбуржья в этом году будет направлено 1 миллиард 193 миллиона рублей.
"Очень важно, чтобы у школьников был наставник и помощник, каким является классный руководитель. Это большой труд, который достоин и благодарности, и дополнительного материального поощрения, - отметил губернатор Денис Паслер
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