https://ria.ru/20220714/vuchich-1802382618.html
Всех ждет ад, если Запад не примет условий Путина, заявил Вучич
Всех ждет ад, если Запад не примет условий Путина, заявил Вучич - РИА Новости, 14.07.2022
Всех ждет ад, если Запад не примет условий Путина, заявил Вучич
Если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, в мире начнется ад, цитирует президента Сербии Александра... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:00
2022-07-14T12:00
2022-07-14T12:43
в мире
украина
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владимир путин
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, в мире начнется ад, цитирует президента Сербии Александра Вучича агентство Sputnik."Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад", — сказал Вучич.Какое именно это будет предложение, он не уточнил.Ранее президент Сербии говорил об опасениях из-за рисков перетекания конфликта на Украине в более масштабный."Сейчас весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией, а нынешний вооруженный конфликт можно назвать почти мировым", — добавил Вучич.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220714/germaniya-1802355059.html
https://ria.ru/20220712/polsha-1802046801.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, сербия, владимир путин
12:00 14.07.2022 (обновлено: 12:43 14.07.2022)
Всех ждет ад, если Запад не примет условий Путина, заявил Вучич
Президент Сербии Вучич заявил, что мир ждет ад при отказе Запада принять условия Путина