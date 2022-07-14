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Всех ждет ад, если Запад не примет условий Путина, заявил Вучич - РИА Новости, 14.07.2022
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Всех ждет ад, если Запад не примет условий Путина, заявил Вучич
Всех ждет ад, если Запад не примет условий Путина, заявил Вучич - РИА Новости, 14.07.2022
Всех ждет ад, если Запад не примет условий Путина, заявил Вучич
Если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, в мире начнется ад, цитирует президента Сербии Александра... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:00
2022-07-14T12:43
в мире
украина
россия
сербия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, в мире начнется ад, цитирует президента Сербии Александра Вучича агентство Sputnik."Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад", — сказал Вучич.Какое именно это будет предложение, он не уточнил.Ранее президент Сербии говорил об опасениях из-за рисков перетекания конфликта на Украине в более масштабный."Сейчас весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией, а нынешний вооруженный конфликт можно назвать почти мировым", — добавил Вучич.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220714/germaniya-1802355059.html
https://ria.ru/20220712/polsha-1802046801.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, сербия, владимир путин
12:00 14.07.2022 (обновлено: 12:43 14.07.2022)
 
Всех ждет ад, если Запад не примет условий Путина, заявил Вучич

Президент Сербии Вучич заявил, что мир ждет ад при отказе Запада принять условия Путина

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, в мире начнется ад, цитирует президента Сербии Александра Вучича агентство Sputnik.
"Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад", — сказал Вучич.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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