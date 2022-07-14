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В ЛНР заявили о случаях самовольного оставления ВСУ позиций в ДНР
В ЛНР заявили о случаях самовольного оставления ВСУ позиций в ДНР - РИА Новости, 14.07.2022
В ЛНР заявили о случаях самовольного оставления ВСУ позиций в ДНР
Случаи самовольного ухода с позиций украинских войск зафиксированы в районах городов Северск и Соледар в Донецкой Народной Республике, заявил офицер Народной... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:45
2022-07-14T11:45
2022-07-14T11:45
в мире
луганская народная республика
россия
даниил безсонов
виталий киселев
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Случаи самовольного ухода с позиций украинских войск зафиксированы в районах городов Северск и Соледар в Донецкой Народной Республике, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ранее Марочко заявлял РИА Новости, что военные ЛНР будут продолжать вместе с донецкими и российскими силами освободительную операцию в Донбассе."В районах населенных пунктов Северск и Соледар зафиксированы случаи самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими", – написал офицер в своем Telegram-канале.Северск и Соледар - города в ДНР, расположенные около ее северо-восточной границы с ЛНР.В среду помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил РИА Новости, что союзные силы РФ и ЛНР зашли в Соледар. На следующий день первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что Северск находится под оперативным контролем сил ДНР и РФ.
https://ria.ru/20220711/zagradotryady-1801601471.html
https://ria.ru/20220711/spetsoperatsiya-1801665003.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, россия, даниил безсонов, виталий киселев, донецкая народная республика
В ЛНР заявили о случаях самовольного оставления ВСУ позиций в ДНР
Марочко заявил о случаях самовольного ухода ВСУ с позиций у Северска и Соледара