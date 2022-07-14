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В ЛНР заявили о случаях самовольного оставления ВСУ позиций в ДНР - РИА Новости, 14.07.2022
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В ЛНР заявили о случаях самовольного оставления ВСУ позиций в ДНР
В ЛНР заявили о случаях самовольного оставления ВСУ позиций в ДНР - РИА Новости, 14.07.2022
В ЛНР заявили о случаях самовольного оставления ВСУ позиций в ДНР
Случаи самовольного ухода с позиций украинских войск зафиксированы в районах городов Северск и Соледар в Донецкой Народной Республике, заявил офицер Народной... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:45
2022-07-14T11:45
в мире
луганская народная республика
россия
даниил безсонов
виталий киселев
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Случаи самовольного ухода с позиций украинских войск зафиксированы в районах городов Северск и Соледар в Донецкой Народной Республике, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ранее Марочко заявлял РИА Новости, что военные ЛНР будут продолжать вместе с донецкими и российскими силами освободительную операцию в Донбассе."В районах населенных пунктов Северск и Соледар зафиксированы случаи самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими", – написал офицер в своем Telegram-канале.Северск и Соледар - города в ДНР, расположенные около ее северо-восточной границы с ЛНР.В среду помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил РИА Новости, что союзные силы РФ и ЛНР зашли в Соледар. На следующий день первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что Северск находится под оперативным контролем сил ДНР и РФ.
https://ria.ru/20220711/zagradotryady-1801601471.html
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в мире, луганская народная республика, россия, даниил безсонов, виталий киселев, донецкая народная республика
11:45 14.07.2022
 
В ЛНР заявили о случаях самовольного оставления ВСУ позиций в ДНР

Марочко заявил о случаях самовольного ухода ВСУ с позиций у Северска и Соледара

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Случаи самовольного ухода с позиций украинских войск зафиксированы в районах городов Северск и Соледар в Донецкой Народной Республике, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее Марочко заявлял РИА Новости, что военные ЛНР будут продолжать вместе с донецкими и российскими силами освободительную операцию в Донбассе.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 05:00
Посол ЛНР: украинские войска удерживают Северск с помощью заградотрядов
"В районах населенных пунктов Северск и Соледар зафиксированы случаи самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими", – написал офицер в своем Telegram-канале.
Северск и Соледар - города в ДНР, расположенные около ее северо-восточной границы с ЛНР.
В среду помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил РИА Новости, что союзные силы РФ и ЛНР зашли в Соледар. На следующий день первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что Северск находится под оперативным контролем сил ДНР и РФ.
Конашенков о потерях украинской армии - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 12:10Специальная военная операция на Украине
Бригада ВСУ в районе Северска потеряла 70 процентов личного состава
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияДаниил БезсоновВиталий КиселевДонецкая Народная Республика
 
 
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