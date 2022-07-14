https://ria.ru/20220714/voyna-1802467156.html

Прокурор назвал число брянских деревень, уничтоженных гитлеровцами

Прокурор назвал число брянских деревень, уничтоженных гитлеровцами - РИА Новости, 14.07.2022

Прокурор назвал число брянских деревень, уничтоженных гитлеровцами

Более тысячи деревень было уничтожено в годы Великой Отечественной войны на территории Брянской области немецко-фашистскими оккупантами, сообщил прокурор... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:50

2022-07-14T15:50

2022-07-14T15:50

россия

общество

великая отечественная война (1941-1945)

брянская область

погарский район

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БРЯНСК, 14 июл - РИА Новости. Более тысячи деревень было уничтожено в годы Великой Отечественной войны на территории Брянской области немецко-фашистскими оккупантами, сообщил прокурор области Александр Войтович в ходе первого заседания суда по делу о признании преступлений нацистов в регионе геноцидом."Было уничтожено более тысячи деревень Брянского, Карачевского, Выгоничского, Дятьковского, Жирятинского, Клетнянского, Новозыбковского, Почепского, Погарского, Рогнединского, Трубчевского, Стародубского, Унечского и других районов", - сказал Войтович.Одним из примеров таких зверств было уничтожение деревни Хацунь. В октябре 1941 года фашисты убили там 318 мирных граждан, среди которых 60 детей в возрасте от 2 до 10 лет. По свидетельству историков, уничтожение детей, оставшихся без родителей, фашисты называли более "гуманным" выходом, чем оставлять их живыми, отметил прокурор.Кандидат исторических наук Сергей Бирюков, исследовавший военную историю Погарского района, который находился в оккупации 755 дней, рассказал в суде об уничтожении села Карбовка, где за связь с партизанами были убиты около сотни мужчин. Затем после пыток 40 партизанских семей - женщины и дети - были расстреляны, а деревня полностью сожжена.

https://ria.ru/20220713/natsionalist-1802096160.html

https://ria.ru/20220707/genotsid-1800857164.html

россия

брянская область

погарский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, общество, великая отечественная война (1941-1945), брянская область, погарский район