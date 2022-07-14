https://ria.ru/20220714/voda-1802530145.html
Британцев призвали экономить воду
Британцев призвали экономить воду - РИА Новости, 14.07.2022
Британцев призвали экономить воду
Британская компания South East Water, отвечающая за водоснабжение юго-восточной Англии, призвала граждан экономить воду в связи с ее рекордным потреблением. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:26
2022-07-14T18:26
2022-07-14T18:26
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Британская компания South East Water, отвечающая за водоснабжение юго-восточной Англии, призвала граждан экономить воду в связи с ее рекордным потреблением."Поскольку жаркая погода, по прогнозам, сохранится в регионе по крайней мере в течение следующей недели, а температура будет достигать 30 градусов, мы просим клиентов разумно потреблять воду. Поскольку наши клиенты… потребляют рекордное количество воды, это создает дополнительную нагрузку на разветвленную водопроводную сеть компании", - сказано в заявлении компании.В заявлении также подчеркивается, что из-за продолжительных засух и высоких температур летом к 2050 году может наблюдаться дефицит питьевой воды. В связи с этим компания предложила ряд мер по ее экономии."Для предотвращения потери воды… работает специальная команда, которая круглосуточно ищет, отслеживает и устраняет утечки на 9 000 милях водопроводных линий... За последние 12 месяцев на устранение и обнаружение утечек в нашем районе водоснабжения было потрачено около 20 миллионов фунтов стерлингов", - говорится в заявлении.Помимо этого, South East Water предложила британским гражданам отказаться от шлангов для полива растений и использовать для этого воду из плавательных бассейнов, принимать более короткий по времени душ, а также использовать стиральную и посудомоечную машин только при их полном заполнении.Ранее немецкая телерадиокомпания RBB также призвала своих зрителей экономить воду в связи с рекордным расходом воды в Берлине и Бранденбурге на фоне установившейся жары.
https://ria.ru/20220705/polsha-1800467606.html
https://ria.ru/20220712/krizis-1801963527.html
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берлин (город), в мире, бранденбург, великобритания
Британцев призвали экономить воду
Компания South East Water призвала британцев экономить воду из-за ее высокого потребления
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Британская компания South East Water, отвечающая за водоснабжение юго-восточной Англии, призвала
граждан экономить воду в связи с ее рекордным потреблением.
"Поскольку жаркая погода, по прогнозам, сохранится в регионе по крайней мере в течение следующей недели, а температура будет достигать 30 градусов, мы просим клиентов разумно потреблять воду. Поскольку наши клиенты… потребляют рекордное количество воды, это создает дополнительную нагрузку на разветвленную водопроводную сеть компании", - сказано в заявлении компании.
В заявлении также подчеркивается, что из-за продолжительных засух и высоких температур летом к 2050 году может наблюдаться дефицит питьевой воды. В связи с этим компания предложила ряд мер по ее экономии.
"Для предотвращения потери воды… работает специальная команда, которая круглосуточно ищет, отслеживает и устраняет утечки на 9 000 милях водопроводных линий... За последние 12 месяцев на устранение и обнаружение утечек в нашем районе водоснабжения было потрачено около 20 миллионов фунтов стерлингов", - говорится в заявлении.
Помимо этого, South East Water предложила британским гражданам отказаться от шлангов для полива растений и использовать для этого воду из плавательных бассейнов, принимать более короткий по времени душ, а также использовать стиральную и посудомоечную машин только при их полном заполнении.
Ранее немецкая телерадиокомпания RBB также призвала своих зрителей экономить воду в связи с рекордным расходом воды в Берлине
и Бранденбурге
на фоне установившейся жары.