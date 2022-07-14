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ВКС высокоточным оружием уничтожили четыре командных пункта ВСУ - РИА Новости, 14.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/vks-1802410671.html
ВКС высокоточным оружием уничтожили четыре командных пункта ВСУ
ВКС высокоточным оружием уничтожили четыре командных пункта ВСУ - РИА Новости, 14.07.2022
ВКС высокоточным оружием уничтожили четыре командных пункта ВСУ
Воздушно-космические силы РФ высокоточным оружием за сутки уничтожили четыре командных пункта, три склада боеприпасов и хранилище топлива украинских войск,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:14
2022-07-14T13:14
специальная военная операция на украине
россия
войска воздушно-космической обороны
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
краматорск
николаевская область
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ высокоточным оружием за сутки уничтожили четыре командных пункта, три склада боеприпасов и хранилище топлива украинских войск, следует из сводки Министерства обороны РФ за четверг."Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре командных пункта, в том числе 61-й пехотной егерской бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области и 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Краматорска", - говорится в документе.Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов в районе Соледара и Татьяновки в ДНР и Николаева, хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, а также живая сила и военная техника в 21 районе.
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россия
краматорск
николаевская область
соледар
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россия, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, краматорск, николаевская область, соледар
13:14 14.07.2022
 
ВКС высокоточным оружием уничтожили четыре командных пункта ВСУ

ВКС высокоточным оружием уничтожили четыре командных пункта и три склада боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкТехник выполняет предполетную проверку ударного вертолета Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Техник выполняет предполетную проверку ударного вертолета Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Техник выполняет предполетную проверку ударного вертолета Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ высокоточным оружием за сутки уничтожили четыре командных пункта, три склада боеприпасов и хранилище топлива украинских войск, следует из сводки Министерства обороны РФ за четверг.
"Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре командных пункта, в том числе 61-й пехотной егерской бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области и 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Краматорска", - говорится в документе.
Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов в районе Соледара и Татьяновки в ДНР и Николаева, хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, а также живая сила и военная техника в 21 районе.
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВойска воздушно-космической обороныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы УкраиныКраматорскНиколаевская областьСоледар
 
 
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