https://ria.ru/20220714/vks-1802410671.html

ВКС высокоточным оружием уничтожили четыре командных пункта ВСУ

ВКС высокоточным оружием уничтожили четыре командных пункта ВСУ - РИА Новости, 14.07.2022

ВКС высокоточным оружием уничтожили четыре командных пункта ВСУ

Воздушно-космические силы РФ высокоточным оружием за сутки уничтожили четыре командных пункта, три склада боеприпасов и хранилище топлива украинских войск,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:14

2022-07-14T13:14

2022-07-14T13:14

специальная военная операция на украине

россия

войска воздушно-космической обороны

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы украины

краматорск

николаевская область

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ высокоточным оружием за сутки уничтожили четыре командных пункта, три склада боеприпасов и хранилище топлива украинских войск, следует из сводки Министерства обороны РФ за четверг."Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре командных пункта, в том числе 61-й пехотной егерской бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области и 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Краматорска", - говорится в документе.Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов в районе Соледара и Татьяновки в ДНР и Николаева, хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, а также живая сила и военная техника в 21 районе.

https://ria.ru/20220714/vks-1802409822.html

россия

краматорск

николаевская область

соледар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, краматорск, николаевская область, соледар