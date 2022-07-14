https://ria.ru/20220714/vks-1802410671.html
ВКС высокоточным оружием уничтожили четыре командных пункта ВСУ
ВКС высокоточным оружием уничтожили четыре командных пункта ВСУ - РИА Новости, 14.07.2022
ВКС высокоточным оружием уничтожили четыре командных пункта ВСУ
Воздушно-космические силы РФ высокоточным оружием за сутки уничтожили четыре командных пункта, три склада боеприпасов и хранилище топлива украинских войск,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:14
2022-07-14T13:14
2022-07-14T13:14
специальная военная операция на украине
россия
войска воздушно-космической обороны
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
краматорск
николаевская область
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ высокоточным оружием за сутки уничтожили четыре командных пункта, три склада боеприпасов и хранилище топлива украинских войск, следует из сводки Министерства обороны РФ за четверг."Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре командных пункта, в том числе 61-й пехотной егерской бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области и 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Краматорска", - говорится в документе.Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов в районе Соледара и Татьяновки в ДНР и Николаева, хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, а также живая сила и военная техника в 21 районе.
https://ria.ru/20220714/vks-1802409822.html
россия
краматорск
николаевская область
соледар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, краматорск, николаевская область, соледар
ВКС высокоточным оружием уничтожили четыре командных пункта ВСУ
ВКС высокоточным оружием уничтожили четыре командных пункта и три склада боеприпасов ВСУ