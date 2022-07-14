https://ria.ru/20220714/vks-1802409822.html

ВКС России уничтожили 43 боевика 14-й механизированной украинской бригады

ВКС России уничтожили 43 боевика 14-й механизированной украинской бригады - РИА Новости, 14.07.2022

ВКС России уничтожили 43 боевика 14-й механизированной украинской бригады

Российские Воздушно-космические войска в районе Часова Яра в ДНР высокоточным оружием поразили батальон 14-й механизированной бригады Украины, укомплектованной... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:10

2022-07-14T13:10

2022-07-14T13:10

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войска воздушно-космической обороны

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Российские Воздушно-космические войска в районе Часова Яра в ДНР высокоточным оружием поразили батальон 14-й механизированной бригады Украины, укомплектованной националистами и иностранными наемниками, 43 боевика уничтожены, ранены около 170, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в четверг."В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками. В результате удара 43 боевика уничтожено, около 170 ранено", - говорится в документе.Отмечается, что в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российская армейская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады украинских военных. Уничтожено 30 националистов, ещё 37 ранено.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, запорожская область, россия, войска воздушно-космической обороны, ситуация в днр и лнр