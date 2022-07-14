Рейтинг@Mail.ru
ВКС России уничтожили 43 боевика 14-й механизированной украинской бригады - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/vks-1802409822.html
ВКС России уничтожили 43 боевика 14-й механизированной украинской бригады
ВКС России уничтожили 43 боевика 14-й механизированной украинской бригады - РИА Новости, 14.07.2022
ВКС России уничтожили 43 боевика 14-й механизированной украинской бригады
Российские Воздушно-космические войска в районе Часова Яра в ДНР высокоточным оружием поразили батальон 14-й механизированной бригады Украины, укомплектованной... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:10
2022-07-14T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
запорожская область
россия
войска воздушно-космической обороны
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800907803_0:159:2964:1826_1920x0_80_0_0_595f6269f3abe380c8c49f987e29b69f.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Российские Воздушно-космические войска в районе Часова Яра в ДНР высокоточным оружием поразили батальон 14-й механизированной бригады Украины, укомплектованной националистами и иностранными наемниками, 43 боевика уничтожены, ранены около 170, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в четверг."В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками. В результате удара 43 боевика уничтожено, около 170 ранено", - говорится в документе.Отмечается, что в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российская армейская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады украинских военных. Уничтожено 30 националистов, ещё 37 ранено.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800907803_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2ca8566c808eb94e57c521a290f513e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, запорожская область, россия, войска воздушно-космической обороны, ситуация в днр и лнр
13:10 14.07.2022
 
ВКС России уничтожили 43 боевика 14-й механизированной украинской бригады

Минобороны: ВКС высокоточным оружием уничтожили 43 боевика 14-й украинской бригады в ДНР

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Российские Воздушно-космические войска в районе Часова Яра в ДНР высокоточным оружием поразили батальон 14-й механизированной бригады Украины, укомплектованной националистами и иностранными наемниками, 43 боевика уничтожены, ранены около 170, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в четверг.
"В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками. В результате удара 43 боевика уничтожено, около 170 ранено", - говорится в документе.
Отмечается, что в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российская армейская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады украинских военных. Уничтожено 30 националистов, ещё 37 ранено.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьРоссияВойска воздушно-космической обороныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала