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ВКС России уничтожили 43 боевика 14-й механизированной украинской бригады
ВКС России уничтожили 43 боевика 14-й механизированной украинской бригады - РИА Новости, 14.07.2022
ВКС России уничтожили 43 боевика 14-й механизированной украинской бригады
Российские Воздушно-космические войска в районе Часова Яра в ДНР высокоточным оружием поразили батальон 14-й механизированной бригады Украины, укомплектованной... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:10
2022-07-14T13:10
2022-07-14T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
запорожская область
россия
войска воздушно-космической обороны
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Российские Воздушно-космические войска в районе Часова Яра в ДНР высокоточным оружием поразили батальон 14-й механизированной бригады Украины, укомплектованной националистами и иностранными наемниками, 43 боевика уничтожены, ранены около 170, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в четверг."В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками. В результате удара 43 боевика уничтожено, около 170 ранено", - говорится в документе.Отмечается, что в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российская армейская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады украинских военных. Уничтожено 30 националистов, ещё 37 ранено.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, запорожская область, россия, войска воздушно-космической обороны, ситуация в днр и лнр
ВКС России уничтожили 43 боевика 14-й механизированной украинской бригады
Минобороны: ВКС высокоточным оружием уничтожили 43 боевика 14-й украинской бригады в ДНР