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Российский дипломат указал, что в Виннице удар был нанесен по военным - РИА Новости, 15.07.2022
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Российский дипломат указал, что в Виннице удар был нанесен по военным
Российский дипломат указал, что в Виннице удар был нанесен по военным - РИА Новости, 15.07.2022
Российский дипломат указал, что в Виннице удар был нанесен по военным
Старший советник постпредства РФ при ООН Евгений Варганов заявил украинскому коллеге на то, что удар по Дому офицеров в Виннице был нанесен, так как в нем... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-14T18:20
2022-07-15T01:48
в мире
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ООН, 14 июл — РИА Новости. Старший советник постпредства РФ при ООН Евгений Варганов заявил украинскому коллеге на то, что удар по Дому офицеров в Виннице был нанесен, так как в нем располагались вооруженные силы Украины.В четверг проходит очередное заседание в рамках политического форума высокого уровня по целям устойчивого развития. Представитель украинской делегации воспользовался словом, чтобы обвинить военных РФ в ударе по Виннице."Хотел бы ответить представителю Украины, который обвинил необоснованно РФ в развязывании войны. Дело в том, что представитель Украины, видимо, забывает, что в течение всех 8 лет вооруженные силы его страны обстреливали мирных людей на Донбассе и погибшие исчисляются тысячами", - сказал в свою очередь Варганов."РФ наносит удары только по военным объектам на Украине. И удар по Виннице был нанесен по дому офицеров, где как раз готовились вооруженные силы Украины. При этом представитель Украины не сказал об ударе два дня назад по Новой Каховке, опять же находящейся на территории Украины, где погибли их же мирные жители", - указал российский дипломат.Он подчеркнул, что обстрелы, в том числе Донецка, со стороны ВСУ продолжаются.Украинская армия на этой неделе дважды обстреляла Новую Каховку. Последствия первого удара – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 90 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди. По данным властей, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html
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в мире
18:20 14.07.2022 (обновлено: 01:48 15.07.2022)
 
Российский дипломат указал, что в Виннице удар был нанесен по военным

Дипломат Варганов заявил, что удар в Виннице нанесли по Дому офицеров с военным ВСУ

© AP Photo / Ukrainian Emergency Service Автомобиль скорой помощи у Дома офицеров в Виннице
Автомобиль скорой помощи у Дома офицеров в Виннице - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Emergency Service
Автомобиль скорой помощи у Дома офицеров в Виннице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 июл — РИА Новости. Старший советник постпредства РФ при ООН Евгений Варганов заявил украинскому коллеге на то, что удар по Дому офицеров в Виннице был нанесен, так как в нем располагались вооруженные силы Украины.
В четверг проходит очередное заседание в рамках политического форума высокого уровня по целям устойчивого развития. Представитель украинской делегации воспользовался словом, чтобы обвинить военных РФ в ударе по Виннице.
Британские военные в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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"Хотел бы ответить представителю Украины, который обвинил необоснованно РФ в развязывании войны. Дело в том, что представитель Украины, видимо, забывает, что в течение всех 8 лет вооруженные силы его страны обстреливали мирных людей на Донбассе и погибшие исчисляются тысячами", - сказал в свою очередь Варганов.
"РФ наносит удары только по военным объектам на Украине. И удар по Виннице был нанесен по дому офицеров, где как раз готовились вооруженные силы Украины. При этом представитель Украины не сказал об ударе два дня назад по Новой Каховке, опять же находящейся на территории Украины, где погибли их же мирные жители", - указал российский дипломат.
Он подчеркнул, что обстрелы, в том числе Донецка, со стороны ВСУ продолжаются.
Украинская армия на этой неделе дважды обстреляла Новую Каховку. Последствия первого удара – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 90 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди. По данным властей, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
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