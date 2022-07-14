https://ria.ru/20220714/vinnitsa-1802446632.html

Симоньян: удар в Виннице нанесли по пункту размещения националистов

Симоньян: удар в Виннице нанесли по пункту размещения националистов - РИА Новости, 14.07.2022

Симоньян: удар в Виннице нанесли по пункту размещения националистов

Удар в Виннице был нанесен по Дому офицеров, где располагался временный пункт размещения националистов, сообщила в Telegram-канале главный редактор МИА "Россия... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:47

2022-07-14T14:47

2022-07-14T16:37

специальная военная операция на украине

винница

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Удар в Виннице был нанесен по Дому офицеров, где располагался временный пункт размещения националистов, сообщила в Telegram-канале главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны."Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков", — написала она.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Совместно с силами ДНР и ЛНР они уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.

винница

россия

украина

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Ольга Тузова

Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

винница, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность