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Симоньян: удар в Виннице нанесли по пункту размещения националистов - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/vinnitsa-1802446632.html
Симоньян: удар в Виннице нанесли по пункту размещения националистов
Симоньян: удар в Виннице нанесли по пункту размещения националистов - РИА Новости, 14.07.2022
Симоньян: удар в Виннице нанесли по пункту размещения националистов
Удар в Виннице был нанесен по Дому офицеров, где располагался временный пункт размещения националистов, сообщила в Telegram-канале главный редактор МИА "Россия... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:47
2022-07-14T16:37
специальная военная операция на украине
винница
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Удар в Виннице был нанесен по Дому офицеров, где располагался временный пункт размещения националистов, сообщила в Telegram-канале главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны."Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков", — написала она.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Совместно с силами ДНР и ЛНР они уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
винница
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винница, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
14:47 14.07.2022 (обновлено: 16:37 14.07.2022)
 
Симоньян: удар в Виннице нанесли по пункту размещения националистов

Симоньян: удар в Виннице нанесли по пункту размещения националистов в Доме офицеров

© AP Photo / Ukrainian Emergency Service Автомобиль скорой помощи у Дома офицеров в Виннице
Автомобиль скорой помощи у Дома офицеров в Виннице - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Emergency Service
Автомобиль скорой помощи у Дома офицеров в Виннице
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Удар в Виннице был нанесен по Дому офицеров, где располагался временный пункт размещения националистов, сообщила в Telegram-канале главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны.
"Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков", — написала она.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Совместно с силами ДНР и ЛНР они уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВинницаРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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