https://ria.ru/20220714/vileyka-1802512337.html

В Госдуму внесли протокол о продлении работы радиостанции ВМФ Вилейка

В Госдуму внесли протокол о продлении работы радиостанции ВМФ Вилейка - РИА Новости, 14.07.2022

В Госдуму внесли протокол о продлении работы радиостанции ВМФ Вилейка

В Госдуму на ратификацию внесен протокол между РФ и Белоруссией о продлении срока работы радиостанции морских стратегических ядерных сил Вилейка, документ... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:34

2022-07-14T17:34

2022-07-14T17:34

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Госдуму на ратификацию внесен протокол между РФ и Белоруссией о продлении срока работы радиостанции морских стратегических ядерных сил Вилейка, документ доступен в думской базе данных.Радиостанция Вилейка предназначена для обеспечения управления морскими стратегическими ядерными силами и силами общего назначения ВМФ в зоне своей ответственности, говорится в тексте пояснительной записки к документу.Также она предназначена для передачи сигналов централизованного боевого управления, боевой и оперативной информации на подводные лодки и надводные корабли ВМФ, сигналов и эталонных частот Государственной системы единого времени в интересах всех видов Вооруженных Сил РФ, радиоподавление сверхдлинноволновых средств радиосвязи противника, отмечается в записке.Радиостанция эксплуатируется на основании соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка от 6 января 1995 года, срок действия которого завершился 30 мая 2021 года, однако соглашение продолжает применяться обеими сторонами, сообщается в сопроводительных материалах к документу."Необходимость продления срока действия Соглашения обусловлена тем, что его прекращение приведет к сокращению зоны устойчивой радиосвязи с подводными лодками, находящимися в подводном положении, при выполнении ими задач боевой службы в Атлантическом океане. Поэтому… предусматривает продление срока действия Соглашения на 25 лет на прежних, безвозмездных условиях", - сообщается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20220712/zapad-1801894151.html

https://ria.ru/20220707/polsha-1800909907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, россия, белоруссия, атлантический океан, в мире, госдума рф, вмф рф