https://ria.ru/20220714/ukraina-1802579364.html

Три украинских порта разблокируют для перевозки зерна, заявили в Раде

Три украинских порта разблокируют для перевозки зерна, заявили в Раде - РИА Новости, 14.07.2022

Три украинских порта разблокируют для перевозки зерна, заявили в Раде

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко утверждает, что на переговорах по зерновому вопросу стороны договорились о возможности разблокировки трех... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T23:22

2022-07-14T23:22

2022-07-14T23:32

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко утверждает, что на переговорах по зерновому вопросу стороны договорились о возможности разблокировки трех портов Украины и вывозе продукции из них.По его информации, зерно планируется вывозить из украинских портов конвоями при условии "прекращения огня в пределах географических границ и некоторых операций по разминированию".Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса, проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.Как отмечал в четверг источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по зерновому вопросу подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

https://ria.ru/20220714/zerno-1802361929.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, хулуси акар, украина, турция, россия, оон