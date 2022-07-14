23:22 14.07.2022 (обновлено: 23:32 14.07.2022)
Три украинских порта разблокируют для перевозки зерна, заявили в Раде
Депутат Рады Гончаренко: на переговорах по зерну решили разблокировать три порта Украины
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко утверждает, что на переговорах по зерновому вопросу стороны договорились о возможности разблокировки трех портов Украины и вывозе продукции из них.
"По моей информации, представители Украины, Турции, России и ООН на переговорах по восстановлению экспорта украинского зерна через Черное море договорились о возможности разблокировки трех наших портов загрузки. Речь идет об Одессе, Черноморске и Южном", - написал Гончаренко в Telegram-канале.
По его информации, зерно планируется вывозить из украинских портов конвоями при условии "прекращения огня в пределах географических границ и некоторых операций по разминированию".
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса, проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.
По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.
Как отмечал в четверг источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по зерновому вопросу подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.