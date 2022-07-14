https://ria.ru/20220714/ukraina-1802576645.html

Власти Украины бросили жителей Харьковщины, заявил глава Купянского района

Власти Украины бросили жителей Харьковщины, заявил глава Купянского района - РИА Новости, 14.07.2022

Власти Украины бросили жителей Харьковщины, заявил глава Купянского района

Глава Купянского района Максим Губин рассказал в интервью пресс-службе администрации Харьковской области, как власти Украины бросили на произвол судьбы местных... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T22:46

2022-07-14T22:46

2022-07-14T22:46

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Глава Купянского района Максим Губин рассказал в интервью пресс-службе администрации Харьковской области, как власти Украины бросили на произвол судьбы местных жителей, когда Россия начала спецоперацию.По словам Губина, когда Россия начала спецоперацию на Украине, он работал в поселке Казачья Лопань Харьковской области.Он отметил, что тогда в поселке проживали 12 тысяч человек, все они оказались "изолированными и беспомощными". По словам Губина, тем не менее, многие из жителей Казачьей Лопани надеялись, что все-таки украинская власть поможет и хотя бы пришлет гуманитарную помощь, но этого не произошло: гуманитарную помощь привезло российское МЧС."Когда участились артиллерийские обстрелы… ежедневно по несколько часов стали обстреливать Казачью Лопань, разрушать инфраструктуру, стали погибать люди, тогда уже каждый второй понял, откуда летят снаряды, что в этом заинтересованы исключительно украинская власть", - сказал Губин.В ходе интервью он вспомнил трагический случай в марте, когда во время одного из обстрелов снаряды попали в пункт раздачи гуманитарной помощи в поселке. По его словам, тогда погибли шесть человек, в основном женщины. "Картину невозможно забыть… Лежит пакет с хлебом, манкой и мать с ребенком, который был на руках", - добавил Губин.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

харьковская область, украина, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в днр и лнр