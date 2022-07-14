Рейтинг@Mail.ru
Власти Украины бросили жителей Харьковщины, заявил глава Купянского района - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802576645.html
Власти Украины бросили жителей Харьковщины, заявил глава Купянского района
Власти Украины бросили жителей Харьковщины, заявил глава Купянского района - РИА Новости, 14.07.2022
Власти Украины бросили жителей Харьковщины, заявил глава Купянского района
Глава Купянского района Максим Губин рассказал в интервью пресс-службе администрации Харьковской области, как власти Украины бросили на произвол судьбы местных... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T22:46
2022-07-14T22:46
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_0:368:3934:2580_1920x0_80_0_0_e410868ae0084257c9af6ade2f8f1241.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Глава Купянского района Максим Губин рассказал в интервью пресс-службе администрации Харьковской области, как власти Украины бросили на произвол судьбы местных жителей, когда Россия начала спецоперацию.По словам Губина, когда Россия начала спецоперацию на Украине, он работал в поселке Казачья Лопань Харьковской области.Он отметил, что тогда в поселке проживали 12 тысяч человек, все они оказались "изолированными и беспомощными". По словам Губина, тем не менее, многие из жителей Казачьей Лопани надеялись, что все-таки украинская власть поможет и хотя бы пришлет гуманитарную помощь, но этого не произошло: гуманитарную помощь привезло российское МЧС."Когда участились артиллерийские обстрелы… ежедневно по несколько часов стали обстреливать Казачью Лопань, разрушать инфраструктуру, стали погибать люди, тогда уже каждый второй понял, откуда летят снаряды, что в этом заинтересованы исключительно украинская власть", - сказал Губин.В ходе интервью он вспомнил трагический случай в марте, когда во время одного из обстрелов снаряды попали в пункт раздачи гуманитарной помощи в поселке. По его словам, тогда погибли шесть человек, в основном женщины. "Картину невозможно забыть… Лежит пакет с хлебом, манкой и мать с ребенком, который был на руках", - добавил Губин.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_1:0:3932:2948_1920x0_80_0_0_37936331ace6cc39289ff7584255c378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, украина, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в днр и лнр
22:46 14.07.2022
 
Власти Украины бросили жителей Харьковщины, заявил глава Купянского района

Глава Купянского района: власти Украины бросили жителей Харьковщины на произвол судьбы

© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Глава Купянского района Максим Губин рассказал в интервью пресс-службе администрации Харьковской области, как власти Украины бросили на произвол судьбы местных жителей, когда Россия начала спецоперацию.
По словам Губина, когда Россия начала спецоперацию на Украине, он работал в поселке Казачья Лопань Харьковской области.
"В первые дни освободительной операции я пытался связаться с городскими и областными властям Харьковской области и получил ответ, что вы находитесь в зоне оккупации и решайте свои вопросы сами… Нам уже тогда не предоставили никакого выбора и указали только одно направление: либо в сторону националистических формирований, либо быть изолированными", - сказал Губин.
Он отметил, что тогда в поселке проживали 12 тысяч человек, все они оказались "изолированными и беспомощными". По словам Губина, тем не менее, многие из жителей Казачьей Лопани надеялись, что все-таки украинская власть поможет и хотя бы пришлет гуманитарную помощь, но этого не произошло: гуманитарную помощь привезло российское МЧС.
"Когда участились артиллерийские обстрелы… ежедневно по несколько часов стали обстреливать Казачью Лопань, разрушать инфраструктуру, стали погибать люди, тогда уже каждый второй понял, откуда летят снаряды, что в этом заинтересованы исключительно украинская власть", - сказал Губин.
В ходе интервью он вспомнил трагический случай в марте, когда во время одного из обстрелов снаряды попали в пункт раздачи гуманитарной помощи в поселке. По его словам, тогда погибли шесть человек, в основном женщины. "Картину невозможно забыть… Лежит пакет с хлебом, манкой и мать с ребенком, который был на руках", - добавил Губин.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала