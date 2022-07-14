https://ria.ru/20220714/ukraina-1802572500.html

Лукашенко: мы потеряли Украину задолго до начала спецоперации

Лукашенко: мы потеряли Украину задолго до начала спецоперации - РИА Новости, 14.07.2022

Лукашенко: мы потеряли Украину задолго до начала спецоперации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что расширение НАТО на восток раскидало славян по разные стороны баррикад, а Украина была потеряна для... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T22:11

2022-07-14T22:11

2022-07-14T22:33

в мире

украина

витебск

югославия

нато

александр лукашенко

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МИНСК, 14 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что расширение НАТО на восток раскидало славян по разные стороны баррикад, а Украина была потеряна для восточнославянского мира еще до начала военной спецоперации РФ, когда украинские политики отказались от славянской идентичности.Вместе с тем Лукашенко заявил, что "чего бы это ни стоило, на открытии "Славянского базара" звучал украинский язык". "И будет звучать! В том числе сегодня. Более того, он будет здесь звучать всегда!" - заявил белорусский президент. Он также выразил уверенность, что Украина, братский украинский народ, вернётся в свою славянскую семью.Лукашенко отметил, что девиз фестиваля "Через искусство — к миру и взаимопониманию" снова актуален как никогда. По его словам, во времена создания фестиваля и подумать не могли, что единый славянский мир, мощный своей тысячелетней историей, будет поставлен в условия политического и культурного выживания, что будут потеряны простые человеческие ценности, которые так важны в отношениях между странами и народами: дружба, доверие, искренность."Мы даже не могли представить, что с политической карты исчезнет дружественная нам Югославия, постсоветское пространство погрузится в череду вооружённых конфликтов, а блок НАТО, военный блок, расширится на восток, раскидав славян по разные стороны баррикад", - подчеркнул Лукашенко. Однако, подчеркнул он, самый сокрушительный удар был нанесён восемь лет назад прямо в сердце славянского мира — в белорусско-российско-украинское братство.Лукашенко считает, что нужно делать все, чтобы фестиваль в Витебске и далее развивался, чтобы сюда приезжали люди из разных уголков планеты. "Пусть никто не сомневается: наша славянская душа всё выдержит, в очередной раз перестрадает, а идеи добра, мира и справедливости вновь восторжествуют. Как бы Запад ни пытался отделить нас железным занавесом, к нам продолжают приезжать гости из Европы и с других континентов", - добавил он. Лукашенко отметил, что стремление людей к дружбе и миру преодолеет любые препятствия."В современном безумном, ошалевшем мире, отменяющем культуру и языки, отвергающем людей по национальным и прочим признакам, наш фестиваль стал чуть ли не единственным живительным родником, источником созидания и новых свершений", - заявил глава государства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220714/ukraina-1802344442.html

украина

витебск

югославия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, витебск, югославия, нато, александр лукашенко