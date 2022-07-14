https://ria.ru/20220714/ukraina-1802552030.html
Минобороны Украины опровергло сообщения о подготовке ударов по Белоруссии
Минобороны Украины опровергло сообщения о подготовке ударов по Белоруссии - РИА Новости, 14.07.2022
Минобороны Украины опровергло сообщения о подготовке ударов по Белоруссии
Минобороны Украины опровергло в четверг информацию о подготовке украинских войск к нанесению ударов по объектам на территории Белоруссии. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:50
2022-07-14T19:50
2022-07-14T19:55
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александр лукашенко
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Минобороны Украины опровергло в четверг информацию о подготовке украинских войск к нанесению ударов по объектам на территории Белоруссии.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены."В течение последнего времени в российских и белорусских средствах массовой информации распространяются сообщения о якобы подготовке ВС Украины к нанесению ударов по объектам на территории Республики Беларусь… Подобные публикации абсолютно не соответствуют действительности", - говорится в заявлении Минобороны Украины в социальной сети Facebook*.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, министерство обороны украины, вооруженные силы украины
19:50 14.07.2022 (обновлено: 19:55 14.07.2022)
Минобороны Украины опровергло сообщения о подготовке ударов по Белоруссии
Минобороны Украины опровергло сообщения о подготовке ВСУ нанесения ударов по Белоруссии