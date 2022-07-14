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Минобороны Украины опровергло сообщения о подготовке ударов по Белоруссии - РИА Новости, 14.07.2022
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Минобороны Украины опровергло сообщения о подготовке ударов по Белоруссии
Минобороны Украины опровергло сообщения о подготовке ударов по Белоруссии - РИА Новости, 14.07.2022
Минобороны Украины опровергло сообщения о подготовке ударов по Белоруссии
Минобороны Украины опровергло в четверг информацию о подготовке украинских войск к нанесению ударов по объектам на территории Белоруссии. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:50
2022-07-14T19:55
в мире
александр лукашенко
белоруссия
россия
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Минобороны Украины опровергло в четверг информацию о подготовке украинских войск к нанесению ударов по объектам на территории Белоруссии.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены."В течение последнего времени в российских и белорусских средствах массовой информации распространяются сообщения о якобы подготовке ВС Украины к нанесению ударов по объектам на территории Республики Беларусь… Подобные публикации абсолютно не соответствуют действительности", - говорится в заявлении Минобороны Украины в социальной сети Facebook*.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, министерство обороны украины, вооруженные силы украины
19:50 14.07.2022 (обновлено: 19:55 14.07.2022)
 
Минобороны Украины опровергло сообщения о подготовке ударов по Белоруссии

Минобороны Украины опровергло сообщения о подготовке ВСУ нанесения ударов по Белоруссии

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Минобороны Украины опровергло в четверг информацию о подготовке украинских войск к нанесению ударов по объектам на территории Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены.
"В течение последнего времени в российских и белорусских средствах массовой информации распространяются сообщения о якобы подготовке ВС Украины к нанесению ударов по объектам на территории Республики Беларусь… Подобные публикации абсолютно не соответствуют действительности", - говорится в заявлении Минобороны Украины в социальной сети Facebook*.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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