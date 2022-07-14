Рейтинг@Mail.ru
Запад использует жителей Украины как расходный материал, заявил Володин - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802529394.html
Запад использует жителей Украины как расходный материал, заявил Володин
Запад использует жителей Украины как расходный материал, заявил Володин - РИА Новости, 14.07.2022
Запад использует жителей Украины как расходный материал, заявил Володин
Вашингтон и Брюссель способствуют тому, чтобы военные действия на Украине продолжались, закабаляют военными кредитами будущие поколения украинцев, сообщил... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:25
2022-07-14T18:47
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
евросоюз
сша
нато
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Вашингтон и Брюссель способствуют тому, чтобы военные действия на Украине продолжались, закабаляют военными кредитами будущие поколения украинцев, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в ходе выступления перед депутатами Народного Собрания ЛНР."Вашингтон и Брюссель делают всё для того, чтобы боевые действия продолжались, что называется, "до последнего украинца". Все дальше закабаляют военными кредитами будущие поколения граждан Украины, используя их как расходный материал", - передает слова Володина думская пресс-служба.
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_bac2b74c69ac8b14a662c5d01d3cc179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, украина, евросоюз, сша, нато, госдума рф, вячеслав володин, россия
18:25 14.07.2022 (обновлено: 18:47 14.07.2022)
 
Запад использует жителей Украины как расходный материал, заявил Володин

Спикер ГД Володин: Запад закабаляет военными кредитами будущие поколения граждан Украины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Вашингтон и Брюссель способствуют тому, чтобы военные действия на Украине продолжались, закабаляют военными кредитами будущие поколения украинцев, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в ходе выступления перед депутатами Народного Собрания ЛНР.
"Вашингтон и Брюссель делают всё для того, чтобы боевые действия продолжались, что называется, "до последнего украинца". Все дальше закабаляют военными кредитами будущие поколения граждан Украины, используя их как расходный материал", - передает слова Володина думская пресс-служба.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 08:00
Британия убеждает Европу в необходимости воевать до последнего украинца
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЕвросоюзСШАНАТОГосдума РФВячеслав ВолодинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала