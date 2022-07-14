https://ria.ru/20220714/ukraina-1802529394.html
Запад использует жителей Украины как расходный материал, заявил Володин
Запад использует жителей Украины как расходный материал, заявил Володин - РИА Новости, 14.07.2022
Запад использует жителей Украины как расходный материал, заявил Володин
Вашингтон и Брюссель способствуют тому, чтобы военные действия на Украине продолжались, закабаляют военными кредитами будущие поколения украинцев, сообщил... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:25
2022-07-14T18:25
2022-07-14T18:47
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
евросоюз
сша
нато
госдума рф
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Вашингтон и Брюссель способствуют тому, чтобы военные действия на Украине продолжались, закабаляют военными кредитами будущие поколения украинцев, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в ходе выступления перед депутатами Народного Собрания ЛНР."Вашингтон и Брюссель делают всё для того, чтобы боевые действия продолжались, что называется, "до последнего украинца". Все дальше закабаляют военными кредитами будущие поколения граждан Украины, используя их как расходный материал", - передает слова Володина думская пресс-служба.
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, украина, евросоюз, сша, нато, госдума рф, вячеслав володин, россия
18:25 14.07.2022 (обновлено: 18:47 14.07.2022)
Запад использует жителей Украины как расходный материал, заявил Володин
Спикер ГД Володин: Запад закабаляет военными кредитами будущие поколения граждан Украины