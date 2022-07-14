https://ria.ru/20220714/ukraina-1802529394.html

Запад использует жителей Украины как расходный материал, заявил Володин

Запад использует жителей Украины как расходный материал, заявил Володин - РИА Новости, 14.07.2022

Запад использует жителей Украины как расходный материал, заявил Володин

Вашингтон и Брюссель способствуют тому, чтобы военные действия на Украине продолжались, закабаляют военными кредитами будущие поколения украинцев, сообщил... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:25

2022-07-14T18:25

2022-07-14T18:47

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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нато

госдума рф

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Вашингтон и Брюссель способствуют тому, чтобы военные действия на Украине продолжались, закабаляют военными кредитами будущие поколения украинцев, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в ходе выступления перед депутатами Народного Собрания ЛНР."Вашингтон и Брюссель делают всё для того, чтобы боевые действия продолжались, что называется, "до последнего украинца". Все дальше закабаляют военными кредитами будущие поколения граждан Украины, используя их как расходный материал", - передает слова Володина думская пресс-служба.

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, евросоюз, сша, нато, госдума рф, вячеслав володин, россия