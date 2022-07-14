https://ria.ru/20220714/ukraina-1802497915.html

Российские войска и подразделения ЛНР закрепились на окраинах Соледара

Российские войска и подразделения ЛНР закрепились на окраинах Соледара - РИА Новости, 14.07.2022

Российские войска и подразделения ЛНР закрепились на окраинах Соледара

Российские войска и подразделения Народной милиции ЛНР закрепились в 2,5 километра от Соледара, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:03

2022-07-14T17:03

2022-07-14T19:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

соледар

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ЛУГАНСК, 14 июл — РИА Новости. Российские войска и подразделения Народной милиции ЛНР закрепились в 2,5 километра от Соледара, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.По его словам, ВСУ закрепились в жилой застройке города и используют мирных жителей как живой щит.Ранее в четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения республики находятся в черте Соледара, его освобождение — вопрос времени.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.Совместно с силами ДНР и ЛНР российская армия полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

соледар

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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, соледар