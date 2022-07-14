Рейтинг@Mail.ru
Российские войска и подразделения ЛНР закрепились на окраинах Соледара - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802497915.html
Российские войска и подразделения ЛНР закрепились на окраинах Соледара
Российские войска и подразделения ЛНР закрепились на окраинах Соледара - РИА Новости, 14.07.2022
Российские войска и подразделения ЛНР закрепились на окраинах Соледара
Российские войска и подразделения Народной милиции ЛНР закрепились в 2,5 километра от Соледара, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:03
2022-07-14T19:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
соледар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797384072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9949283e724585ef28dfeef817aecf4e.jpg
ЛУГАНСК, 14 июл — РИА Новости. Российские войска и подразделения Народной милиции ЛНР закрепились в 2,5 километра от Соледара, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.По его словам, ВСУ закрепились в жилой застройке города и используют мирных жителей как живой щит.Ранее в четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения республики находятся в черте Соледара, его освобождение — вопрос времени.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.Совместно с силами ДНР и ЛНР российская армия полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
соледар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797384072_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1f8ed13ded150a3139cdc81cc9b1a00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, соледар
17:03 14.07.2022 (обновлено: 19:12 14.07.2022)
 
Российские войска и подразделения ЛНР закрепились на окраинах Соледара

Народная милиция: силы России и ЛНР закрепились на окраинах Соледара, продолжают наступать

© AP PhotoРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 июл — РИА Новости. Российские войска и подразделения Народной милиции ЛНР закрепились в 2,5 километра от Соледара, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.

"Силы России и Народной милиции ЛНР закрепились в 2,5 километрах от Соледара и оттуда продолжают развивать наступление на город", — сказал он.

По его словам, ВСУ закрепились в жилой застройке города и используют мирных жителей как живой щит.
Ранее в четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения республики находятся в черте Соледара, его освобождение — вопрос времени.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
Совместно с силами ДНР и ЛНР российская армия полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинСоледар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала