https://ria.ru/20220714/ukraina-1802445263.html

Франция не хочет нового мирового конфликта из-за Украины, заявил Макрон

Франция не хочет нового мирового конфликта из-за Украины, заявил Макрон - РИА Новости, 14.07.2022

Франция не хочет нового мирового конфликта из-за Украины, заявил Макрон

Франция желает остановить военный конфликт на Украине, не вмешиваясь в него, и не хочет новую мировую войну, заявил в четверг французский президент Эммануэль... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:41

2022-07-14T14:41

2022-07-14T15:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

франция

эммануэль макрон

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Франция желает остановить военный конфликт на Украине, не вмешиваясь в него, и не хочет новую мировую войну, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон."Мы должны быть готовыми к тому, что война на Украине будет длиться долго. Лето и начало осени будут тяжелыми. Мы хотим остановить войну, не ввязываясь в нее. Мы не хотим новую мировую войну", - заявил Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2. По его словам, Париж должен и далее помогать Украине и вводить санкции против РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220714/konflikt-1802319163.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии