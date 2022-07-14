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Франция не хочет нового мирового конфликта из-за Украины, заявил Макрон - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802445263.html
Франция не хочет нового мирового конфликта из-за Украины, заявил Макрон
Франция не хочет нового мирового конфликта из-за Украины, заявил Макрон - РИА Новости, 14.07.2022
Франция не хочет нового мирового конфликта из-за Украины, заявил Макрон
Франция желает остановить военный конфликт на Украине, не вмешиваясь в него, и не хочет новую мировую войну, заявил в четверг французский президент Эммануэль... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:41
2022-07-14T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Франция желает остановить военный конфликт на Украине, не вмешиваясь в него, и не хочет новую мировую войну, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон."Мы должны быть готовыми к тому, что война на Украине будет длиться долго. Лето и начало осени будут тяжелыми. Мы хотим остановить войну, не ввязываясь в нее. Мы не хотим новую мировую войну", - заявил Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2. По его словам, Париж должен и далее помогать Украине и вводить санкции против РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220714/konflikt-1802319163.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
14:41 14.07.2022 (обновлено: 15:08 14.07.2022)
 
Франция не хочет нового мирового конфликта из-за Украины, заявил Макрон

Макрон заявил о желании Франции остановить конфликт на Украине без прямого вмешательства

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Франция желает остановить военный конфликт на Украине, не вмешиваясь в него, и не хочет новую мировую войну, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон.
"Мы должны быть готовыми к тому, что война на Украине будет длиться долго. Лето и начало осени будут тяжелыми. Мы хотим остановить войну, не ввязываясь в нее. Мы не хотим новую мировую войну", - заявил Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2. По его словам, Париж должен и далее помогать Украине и вводить санкции против РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 01:30Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронСитуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении России
 
 
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