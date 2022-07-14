https://ria.ru/20220714/ukraina-1802408292.html

ВС России уничтожили до тысячи украинских боевиков

ВС России уничтожили до тысячи украинских боевиков - РИА Новости, 14.07.2022

ВС России уничтожили до тысячи украинских боевиков

ВС России высокоточным оружием уничтожили в ДНР и Николаевской области до тысячи боевиков Украины, сообщили журналистам в четверг в Министерстве обороны... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:05

2022-07-14T13:05

2022-07-14T22:29

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. ВС России высокоточным оружием уничтожили в ДНР и Николаевской области до тысячи боевиков Украины, сообщили журналистам в четверг в Министерстве обороны Российской Федерации."Противник несет значительные потери. Высокоточными ударами в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики, поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны. В результате ударов общие потери данных соединений составили до тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники", — сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Сводка Минобороны РФ о ходе спецоперации на Украине за прошедший день Сводка Минобороны РФ о ходе спецоперации на Украине за прошедший день 2022-07-14T13:05 true PT4M03S

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в мире, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф