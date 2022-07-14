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Херсонская ВГА: ВСУ целились в жилые кварталы при обстреле Новой Каховки - РИА Новости, 14.07.2022
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Херсонская ВГА: ВСУ целились в жилые кварталы при обстреле Новой Каховки
Херсонская ВГА: ВСУ целились в жилые кварталы при обстреле Новой Каховки - РИА Новости, 14.07.2022
Херсонская ВГА: ВСУ целились в жилые кварталы при обстреле Новой Каховки
При ночном обстреле Новой Каховки украинская армия целилась в жилые кварталы, заявила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:55
2022-07-14T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
новая каховка
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. При ночном обстреле Новой Каховки украинская армия целилась в жилые кварталы, заявила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.Минувшей ночью ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. По информации властей, к особым разрушениям это не привело.По ее словам, жертв нет.До этого украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. Тогда взорвались склады с селитрой, получили повреждения жилые дома, церковь и другие здания. По последним данным ВГА, погибли два человека, семеро пропали без вести и 90 ранены. Причем под завалами могут еще оставаться люди.Для обстрелов Новой Каховки ВСУ применяют американские РСЗО HIMARS. Каждая установка может запустить шесть 227-миллиметровых реактивных снарядов в залпе. Неуправляемые снаряды имеют дальность до 45 километров, корректируемые — до 70-80 километров. Они имеют инерциальную систему управления с коррекцией по данным GPS на конечном участке траектории.Украинская армия уже использовала эти системы для атак на Белгород, Новошахтинск и другие российские объекты. По словам главы херсонской ВГА Владимир Сальдо, киевский режим избрал тактику ракетных ударов по населенным пунктам, чтобы запугать мирное население.
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в мире, херсонская область , украина, новая каховка, вооруженные силы украины
10:55 14.07.2022 (обновлено: 12:05 14.07.2022)
 
Херсонская ВГА: ВСУ целились в жилые кварталы при обстреле Новой Каховки

Замглавы ВГА Губарева: ВСУ целились в жилые кварталы при обстреле Новой Каховки

© AFP 2022 / Miguel MedinaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / Miguel Medina
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. При ночном обстреле Новой Каховки украинская армия целилась в жилые кварталы, заявила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
Минувшей ночью ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. По информации властей, к особым разрушениям это не привело.
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"Целились в жилые кварталы в центре города. Выпустили 30 ракет, но долетели только три. ПВО отработала слаженно и четко. Попадание в промзону — это наименьшее из зол. Повреждения незначительны. В некоторых домах выбиты стекла. Восстанавливаем", — написала Губарева.

По ее словам, жертв нет.
До этого украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. Тогда взорвались склады с селитрой, получили повреждения жилые дома, церковь и другие здания. По последним данным ВГА, погибли два человека, семеро пропали без вести и 90 ранены. Причем под завалами могут еще оставаться люди.
Для обстрелов Новой Каховки ВСУ применяют американские РСЗО HIMARS. Каждая установка может запустить шесть 227-миллиметровых реактивных снарядов в залпе. Неуправляемые снаряды имеют дальность до 45 километров, корректируемые — до 70-80 километров. Они имеют инерциальную систему управления с коррекцией по данным GPS на конечном участке траектории.
Украинская армия уже использовала эти системы для атак на Белгород, Новошахтинск и другие российские объекты. По словам главы херсонской ВГА Владимир Сальдо, киевский режим избрал тактику ракетных ударов по населенным пунктам, чтобы запугать мирное население.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьУкраинаНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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