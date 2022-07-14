https://ria.ru/20220714/ukraina-1802357209.html

Херсонская ВГА: ВСУ целились в жилые кварталы при обстреле Новой Каховки

Херсонская ВГА: ВСУ целились в жилые кварталы при обстреле Новой Каховки - РИА Новости, 14.07.2022

Херсонская ВГА: ВСУ целились в жилые кварталы при обстреле Новой Каховки

При ночном обстреле Новой Каховки украинская армия целилась в жилые кварталы, заявила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:55

2022-07-14T10:55

2022-07-14T12:05

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. При ночном обстреле Новой Каховки украинская армия целилась в жилые кварталы, заявила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.Минувшей ночью ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. По информации властей, к особым разрушениям это не привело.По ее словам, жертв нет.До этого украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. Тогда взорвались склады с селитрой, получили повреждения жилые дома, церковь и другие здания. По последним данным ВГА, погибли два человека, семеро пропали без вести и 90 ранены. Причем под завалами могут еще оставаться люди.Для обстрелов Новой Каховки ВСУ применяют американские РСЗО HIMARS. Каждая установка может запустить шесть 227-миллиметровых реактивных снарядов в залпе. Неуправляемые снаряды имеют дальность до 45 километров, корректируемые — до 70-80 километров. Они имеют инерциальную систему управления с коррекцией по данным GPS на конечном участке траектории.Украинская армия уже использовала эти системы для атак на Белгород, Новошахтинск и другие российские объекты. По словам главы херсонской ВГА Владимир Сальдо, киевский режим избрал тактику ракетных ударов по населенным пунктам, чтобы запугать мирное население.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

https://ria.ru/20220619/proisshestvie-1796578782.html

херсонская область

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новая каховка

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в мире, херсонская область , украина, новая каховка, вооруженные силы украины