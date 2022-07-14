https://ria.ru/20220714/ukraina-1802344442.html
На освобожденных территориях Украины восстановили централизованную власть
На освобожденных территориях Украины восстановили централизованную власть - РИА Новости, 14.07.2022
На освобожденных территориях Украины восстановили централизованную власть
Российское Минобороны заявило о восстановлении централизованной муниципальной власти на всей освобожденной территории Украины. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:03
2022-07-14T10:03
2022-07-14T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795075042_0:375:2975:2048_1920x0_80_0_0_1c1701f5b9d8d6566cdb42eac22ea585.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российское Минобороны заявило о восстановлении централизованной муниципальной власти на всей освобожденной территории Украины."Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки", — говорится в сообщении военного ведомства.Постепенно оживают рынки и городские службы, добавили в Минобороны. Вместе с военными местные жители восстанавливают инфраструктуру и "верят, что скоро все закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220714/porazhenie-1802324930.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795075042_689:485:2773:2048_1920x0_80_0_0_a56da444abc2a0dddabd037f641d0795.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
10:03 14.07.2022 (обновлено: 12:07 14.07.2022)
На освобожденных территориях Украины восстановили централизованную власть
Минобороны заявило о восстановлении муниципальной власти в освобожденных городах Украины