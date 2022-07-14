https://ria.ru/20220714/ukraina-1802344442.html

На освобожденных территориях Украины восстановили централизованную власть

На освобожденных территориях Украины восстановили централизованную власть - РИА Новости, 14.07.2022

На освобожденных территориях Украины восстановили централизованную власть

Российское Минобороны заявило о восстановлении централизованной муниципальной власти на всей освобожденной территории Украины. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:03

2022-07-14T10:03

2022-07-14T12:07

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российское Минобороны заявило о восстановлении централизованной муниципальной власти на всей освобожденной территории Украины."Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки", — говорится в сообщении военного ведомства.Постепенно оживают рынки и городские службы, добавили в Минобороны. Вместе с военными местные жители восстанавливают инфраструктуру и "верят, что скоро все закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220714/porazhenie-1802324930.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире