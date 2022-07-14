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На освобожденных территориях Украины восстановили централизованную власть - РИА Новости, 14.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802344442.html
На освобожденных территориях Украины восстановили централизованную власть
На освобожденных территориях Украины восстановили централизованную власть - РИА Новости, 14.07.2022
На освобожденных территориях Украины восстановили централизованную власть
Российское Минобороны заявило о восстановлении централизованной муниципальной власти на всей освобожденной территории Украины. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:03
2022-07-14T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российское Минобороны заявило о восстановлении централизованной муниципальной власти на всей освобожденной территории Украины."Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки", — говорится в сообщении военного ведомства.Постепенно оживают рынки и городские службы, добавили в Минобороны. Вместе с военными местные жители восстанавливают инфраструктуру и "верят, что скоро все закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220714/porazhenie-1802324930.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире
10:03 14.07.2022 (обновлено: 12:07 14.07.2022)
 
На освобожденных территориях Украины восстановили централизованную власть

Минобороны заявило о восстановлении муниципальной власти в освобожденных городах Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПамятник графу Воронцову в Бердянске
Памятник графу Воронцову в Бердянске - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Памятник графу Воронцову в Бердянске. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российское Минобороны заявило о восстановлении централизованной муниципальной власти на всей освобожденной территории Украины.
"Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки", — говорится в сообщении военного ведомства.
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Постепенно оживают рынки и городские службы, добавили в Минобороны. Вместе с военными местные жители восстанавливают инфраструктуру и "верят, что скоро все закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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