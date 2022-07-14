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В Крыму заявили, что Украина не вправе выдвигать условия по спецоперации - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802342548.html
В Крыму заявили, что Украина не вправе выдвигать условия по спецоперации
В Крыму заявили, что Украина не вправе выдвигать условия по спецоперации - РИА Новости, 14.07.2022
В Крыму заявили, что Украина не вправе выдвигать условия по спецоперации
Украина находится не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо условия по прекращению спецоперации, заявил глава комитета крымского парламента по народной... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T09:47
2022-07-14T09:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
украина
владимир путин
алексей данилов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Украина находится не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо условия по прекращению спецоперации, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев прекратит боевые действия, если Россия "добровольно покинет территорию" страны.По его словам, Украина прекратит военные действия, и очень скоро - как только будут достигнуты цели спецоперации РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220713/bumerang-1802093574.html
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россия
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в мире, россия, донбасс, украина, владимир путин, алексей данилов, республика крым
09:47 14.07.2022 (обновлено: 09:49 14.07.2022)
 
В Крыму заявили, что Украина не вправе выдвигать условия по спецоперации

Глава комитета в Крыму: Киев не вправе выдвигать условия по прекращению спецоперации

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб России установили на здании парламента Крыма
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Государственный герб России установили на здании парламента Крыма. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Украина находится не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо условия по прекращению спецоперации, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев прекратит боевые действия, если Россия "добровольно покинет территорию" страны.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 02:42
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"Киев не в том положении, чтобы выдвинуть условия такого характера. Диктовать условия будет только Россия и не только Украине, которую ждет полная капитуляция, а военных преступников из киевского режима - военный трибунал", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, Украина прекратит военные действия, и очень скоро - как только будут достигнуты цели спецоперации РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военнослужащий на востоке Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 08:06
Россия как противник не по зубам Украине, заявил пленный командир нацбата
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонбассУкраинаВладимир ПутинАлексей ДаниловРеспублика Крым
 
 
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