https://ria.ru/20220714/ukraina-1802342548.html

В Крыму заявили, что Украина не вправе выдвигать условия по спецоперации

В Крыму заявили, что Украина не вправе выдвигать условия по спецоперации - РИА Новости, 14.07.2022

В Крыму заявили, что Украина не вправе выдвигать условия по спецоперации

Украина находится не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо условия по прекращению спецоперации, заявил глава комитета крымского парламента по народной... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T09:47

2022-07-14T09:47

2022-07-14T09:49

специальная военная операция на украине

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владимир путин

алексей данилов

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Украина находится не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо условия по прекращению спецоперации, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев прекратит боевые действия, если Россия "добровольно покинет территорию" страны.По его словам, Украина прекратит военные действия, и очень скоро - как только будут достигнуты цели спецоперации РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220713/bumerang-1802093574.html

https://ria.ru/20220714/ukraina-1802331915.html

россия

донбасс

украина

республика крым

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в мире, россия, донбасс, украина, владимир путин, алексей данилов, республика крым