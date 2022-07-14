09:47 14.07.2022 (обновлено: 09:49 14.07.2022)
В Крыму заявили, что Украина не вправе выдвигать условия по спецоперации
Глава комитета в Крыму: Киев не вправе выдвигать условия по прекращению спецоперации
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб России установили на здании парламента Крыма
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Украина находится не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо условия по прекращению спецоперации, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев прекратит боевые действия, если Россия "добровольно покинет территорию" страны.
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"Киев не в том положении, чтобы выдвинуть условия такого характера. Диктовать условия будет только Россия и не только Украине, которую ждет полная капитуляция, а военных преступников из киевского режима - военный трибунал", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, Украина прекратит военные действия, и очень скоро - как только будут достигнуты цели спецоперации РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.