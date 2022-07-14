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The Hill спрогнозировал три возможных шага Путина после спецоперации - РИА Новости, 14.07.2022
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The Hill спрогнозировал три возможных шага Путина после спецоперации
The Hill спрогнозировал три возможных шага Путина после спецоперации - РИА Новости, 14.07.2022
The Hill спрогнозировал три возможных шага Путина после спецоперации
После завершения специальной военной операции на Украине у президента России Владимира Путина есть три пути, пишет американское издание The Hill. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T08:43
2022-07-14T11:13
в мире
владимир путин
украина
россия
признание днр и лнр в россии
политика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. После завершения специальной военной операции на Украине у президента России Владимира Путина есть три пути, пишет американское издание The Hill.По его мнению, положение Путина прочное."Спецоперация на Украине проходит успешно, а рубль стал сильнее чем когда-либо, начиная с февраля 2020 года", — отметил профессор.Кроме того, Лингельбах обратил внимание на неуклонный рост рейтинга президента."Нет никого, кто в глазах российской общественности может сделать Россию сильнее", — заключил автор.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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украина
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в мире, владимир путин, украина, россия, признание днр и лнр в россии, политика, санкции в отношении россии
08:43 14.07.2022 (обновлено: 11:13 14.07.2022)
 
The Hill спрогнозировал три возможных шага Путина после спецоперации

Обозреватель The Hill Лингельбах перечислил три пути Путина после спецоперации на Украине

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. После завершения специальной военной операции на Украине у президента России Владимира Путина есть три пути, пишет американское издание The Hill.

"Российский лидер может "начать военную кампанию" или попытаться создать альтернативу ООН. Третий вариант — будет укреплять власть внутри страны", — считает профессор Балтиморского университета Дэвид Лингельбах.

По его мнению, положение Путина прочное.
"Спецоперация на Украине проходит успешно, а рубль стал сильнее чем когда-либо, начиная с февраля 2020 года", — отметил профессор.
Кроме того, Лингельбах обратил внимание на неуклонный рост рейтинга президента.
"Нет никого, кто в глазах российской общественности может сделать Россию сильнее", — заключил автор.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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