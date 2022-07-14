https://ria.ru/20220714/ukraina-1802333247.html

The Hill спрогнозировал три возможных шага Путина после спецоперации

The Hill спрогнозировал три возможных шага Путина после спецоперации - РИА Новости, 14.07.2022

The Hill спрогнозировал три возможных шага Путина после спецоперации

После завершения специальной военной операции на Украине у президента России Владимира Путина есть три пути, пишет американское издание The Hill. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T08:43

2022-07-14T08:43

2022-07-14T11:13

в мире

владимир путин

украина

россия

признание днр и лнр в россии

политика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. После завершения специальной военной операции на Украине у президента России Владимира Путина есть три пути, пишет американское издание The Hill.По его мнению, положение Путина прочное."Спецоперация на Украине проходит успешно, а рубль стал сильнее чем когда-либо, начиная с февраля 2020 года", — отметил профессор.Кроме того, Лингельбах обратил внимание на неуклонный рост рейтинга президента."Нет никого, кто в глазах российской общественности может сделать Россию сильнее", — заключил автор.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, украина, россия, признание днр и лнр в россии, политика, санкции в отношении россии