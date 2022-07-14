08:43 14.07.2022 (обновлено: 11:13 14.07.2022)
The Hill спрогнозировал три возможных шага Путина после спецоперации
Обозреватель The Hill Лингельбах перечислил три пути Путина после спецоперации на Украине
Президент Российской Федерации Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. После завершения специальной военной операции на Украине у президента России Владимира Путина есть три пути, пишет американское издание The Hill.
"Российский лидер может "начать военную кампанию" или попытаться создать альтернативу ООН. Третий вариант — будет укреплять власть внутри страны", — считает профессор Балтиморского университета Дэвид Лингельбах.
По его мнению, положение Путина прочное.
"Спецоперация на Украине проходит успешно, а рубль стал сильнее чем когда-либо, начиная с февраля 2020 года", — отметил профессор.
Кроме того, Лингельбах обратил внимание на неуклонный рост рейтинга президента.
"Нет никого, кто в глазах российской общественности может сделать Россию сильнее", — заключил автор.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.